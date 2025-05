I Friedkin pronti a spendere: oltre 100 milioni per rinforzare la rosa | Mercato da big anche senza Champions

I Friedkin hanno intenzione di investire di nuovo nella Roma, in arrivo un altro mercato da protagonisti per i giallorossi

A Bergamo è arrivata la prima sconfitta del 2025 in campionato per una Roma che era reduce da 19 risultati utili di fila, un filotto che aveva permesso alla squadra guidata da Claudio Ranieri di risalire la classifica, dalla zona retrocessione a quella europea.

Il quarto posto è distante un punto, a due giornate dal termine della serie A, e lo scontro diretto di domenica contro il Milan sarà fondamentale per capire se i giallorossi prenderanno parte a una competizione europea la prossima stagione.

Una crescita rilevante quella dell’organico dopo l’arrivo dell’esperto tecnico capitolino, in grado di ricompattare uno spogliatoio demotivato e di risollevare le sorti di una stagione che era iniziata in modo drammatico.

Una Roma che attende di capire il proprio posizionamento finale in classifica per pianificare il futuro. I Friedkin hanno intenzione di rinnovare la rosa con innesti di livello per proseguire il percorso intrapreso negli ultimi mesi.

La Roma di nuovo protagonista sul mercato, i Friedkin stanziano un budget enorme per i rinforzi estivi

Il direttore sportivo Florent Ghisolfi potrebbe avere a disposizione un budget che si aggira intorno ai 100 milioni grazie alla partenza di alcuni esuberi e il riscatto di alcuni prestiti, oltre alla cessione di diversi talenti della Primavera.

Tammy Abraham potrebbe restare al Milan, con i rossoneri che dovranno versare una cifra congrua nelle casse dei capitolini. Il centravanti inglese ha raggiunto la doppia cifra e ha ben dialogato con i compagni d’attacco.

La Roma si prepara a salutare due senatori del centrocampo

Potrebbero lasciare Trigoria dopo diverse stagioni due centrocampisti che Ranieri ha riportato al centro del progetto. Il primo è Bryan Cristante, utile in mediana sia per la sua duttilità tattica che per la sua pericolosità negli inserimenti, come ha testimoniato la rete, inutile, siglata nell’ultimo turno di campionato.

Il secondo è capitan Lorenzo Pellegrini, il cui minutaggio è aumentato in questo girone di ritorno ma il cui posto da titolare è andato perduto nel corso di questa stagione, con la curva sud che lo ha contestato in più occasioni.