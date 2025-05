ADL beffa tutti e se lo porta a casa | Altro che Inter e Juve: il sogno di mezza Europa dice sì al Napoli

Tutti lo vogliono, ma alla fine lo prende ADL. Il sogno di Juventus, Inter e altre big europee ha detto sì al Napoli. Colpaccio azzurro.

Fermato inaspettatamente sul 2-2 domenica sera dal Genoa di Patrick Vieira, che gli ha impedito di mantenere i tre punti di vantaggio sul secondo posto dell’Inter, il Napoli di Antonio Conte si prepara agli ultimi due appuntamenti della stagione contro Parma e Cagliari per mettere in bacheca quello che sarebbe il quarto scudetto della sua storia.

Uno scudetto, la cui conquista passa chiaramente dalle vittorie contro gialloblù e rossoblù, che gli azzurri sognano di portare a casa già domenica pomeriggio in terra ducale con la speranza di ricevere buone notizie dal Meazza dove i nerazzurri di Simone Inzaghi saranno impegnati contro la Lazio di Marco Baroni, ancora in corsa per un posto in Champions League.

Sulla carta favoriti per l’impegno del Tardini, i partenopei non dovranno ovviamente sottovalutare la formazione di Cristian Chivu che, ancora a caccia della matematica salvezza, potrebbe rivelarsi avversario ostico da superare, specie davanti ai propri sostenitori.

Milan, Inter, Juventus e Lazio non sono infatti riuscite ad espugnare il campo dei ducali che, chiamati a un ultimo importante sforzo per garantirsi la permanenza in Serie A, proveranno inevitabilmente a regalare un dispiacere anche a Lukaku e compagni.

Napoli, Manna verso il tesseramento di un top a parametro zero

Chiamata all’ultimo decisivo passo per portare a casa il quarto scudetto della sua storia, il Napoli del direttore sportivo Manna, che la prossima stagione giocherà nuovamente in Champions League, guarda già anche al calciomercato e si prepara ad accelerare la trattativa che nelle prossime settimane potrebbe portare al tesseramento a parametro zero di un top player seguito da mezza Europa.

Un top player, sul quale hanno messo gli occhi da tempo Inter, Juventus e varie big di Premier League, che, forse un po’ a sorpresa, potrebbe dire sì agli azzurri e sbarcare in Serie A in estate. Gli uomini di mercato partenopei avrebbero già incontrato in città gli agenti del giocatore che, certamente affascinato dall’idea di giocare per Conte, potrebbe presto sciogliere le riserve e firmare per il club del presidente De Laurentiis.

Né Inter né Juve: Jonathan David verso il sì al Napoli

Incontratisi, come detto, a Napoli nei giorni scorsi con gli uomini di mercato azzurri per valutare la fattibilità della trattativa che potrebbe portare Jonathan David a parametro zero all’ombra del Vesuvio, gli agenti del bomber canadese avvrebbero aperto al suo trasferimento in Serie A secondo quanto riferito da Sportmediaset.

Un trasferimento, per il quale restano da delineare le parti relative alle commissioni da versare agli agenti e al premio alla firma da corrispondere al giocatore, per il quale il Napoli sembrerebbe comunque pronto a tutto pur di non lasciare il classe 2000 alle dirette concorrenti. L’intento di Manna e De Laurentiis è infatti di quello di tesserare già nella finestra straordinaria di trattative in programma dall’1 al 10 giugno il 25enne nordamericano che, desidoroso di cambiare aria dopo cinque stagioni passate in Ligue 1 con la maglia del Lille, potrebbe presto fugare ogni dubbio dicendo sì alla corte della società campana.