30 milioni bastano per soffiarlo all’Inter | La Juve ha il suo nuovo leader difensivo: con Bremer saranno insuperabili

La Juventus mette sul piatto 30 milioni e supera l’Inter nella corsa al difensore. Con Bremer formeranno un muro insuperabile.

Battere Udinese e Venezia per assicurarsi la qualificazione alla fase campionato della prossima Champions League: è questo ciò che deve fare la Juventus di Igor Tudor per rendere meno amara la sua stagione. Una stagione, iniziata con grandi ambizioni, che ha preso presto la direzione sbagliata a causa di problemi noti da tempo che la società non è stata ancora in grado di risolvere.

Problemi, legati al gioco della squadra, che, presentatisi, seppur in maniera al tempo ancora velata, già ai tempi dello scudetto conquistato con Maurizio Sarri nell’annata 2019-2020, hanno finito per prendere tristemente piede nelle successive gestioni di Pirlo, Allegri, Motta e ora Tudor.

Riconosciuto da più parti come lento, macchinoso e privo di qualsiasi tipo di fantasia, il gioco della Vecchia Signora è ormai un difetto che i tifosi, desiderosi di vedere la squadra nuovamente ai vertici tanto in Italia quanto in Europa, non sono più disposti a sopportare.

Cinque anni senza vincere un tricolore e cammini in Champions interrotti sempre prematuramente, rappresentano infatti elementi sui quali il presidente Ferrero, il ds Giuntoli e tutti gli addetti ai lavori bianconeri dovranno riflettere attentamente nelle prossime settimane per trovare il giusto rimedio per un anonimato nel quale una società gloriosa come la Juventus non merita assolutamente di stare.

Scelte oculate per tornare protagonisti

Consapevole di dover invertire la rotta affinché la squadra possa tornare a essere protagonista tanto in Italia quanto in Europa, il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli ha già iniziato a muoversi in vista della prossima stagione con l’intento di rendere maggiormente competitiva la rosa bianconera.

Una rosa, che potrebbe essere guidata ancora da Igor Tudor, nella quale l’ex dirigente del Napoli conta di inserire, almeno uno per reparto, giocatori di caratura internazionale che garantiscano al gruppo quel salto di qualità mai registrato negli ultimi cinque anni.

Da un bianconero all’altro per 30 milioni: Bijol alla Juve e Inter beffata

In attesa di recuperare Gleison Bremer, che dovrebbe tornare quantomeno in gruppo per il Mondiale per club che si disputerà tra giugno e luglio negli Stati Uniti, la Juventus punta prepotentemente i fari su Jaka Bijol dell’Udinese. Valutato dal club friulano tra i 25 e i 30 milioni di euro, stando a quanto riferito dai colleghi di Calcio In Pillole, il difensore della nazionale slovena piace anche all’Inter del presidente Marotta, alla ricerca di profili giovani ma già esperti da mettere a disposizione di Simone Inzaghi.

Centonovanta centimentri di leadership ed esperienza, il classe ’99 a Torino potrebbe formare una coppia difensiva insuperabile col poc’anzi menzionato Bremer il quale, pronto a riprendersi il suo posto nella retroguardia piemontese, sarebbe sicuramente felice di avere al proprio fianco un compagno valido e affidabile come l’ex Cska Mosca. Al momento è ancora presto per tracciare scenari, ma visto l’avvicinarsi del Mondiale per club, non è da escludere una trattativa lampo tra Juventus e Udinese nella finestra straordinaria di trattative in programma dall’1 al 10 giugno.