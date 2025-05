Sulla lista del Manchester City: convincono il Milan a suon di milioni | A certe cifre non si può dire no

Il Milan sta per ricevere un’offerta importante da parte del Manchester City per uno dei pezzi pregiati dell’organico rossonero

Il Milan ha perso la finale di Coppa Italia e adesso rischia di restare fuori dalle competizioni europee per la prossima stagione. I rossoneri dovranno battere la Roma domenica all’Olimpico per sperare ancora di concludere il campionato al sesto posto, ultimo valido per non restare fuori dalle coppe.

Una prestazioni insufficiente da parte della squadra di Conceicao, sorpreso da un Bologna che alza un trofeo dopo 51 anni e che vince con merito nei 90 minuti, regalando una gioia immensa a un intero popolo che non si aspettava questo trionfo.

C’è delusione a Milanello per una sconfitta pesante che certifica una stagione dal bilancio negativo, con alcuni pezzi pregiati della rosa che potrebbero lasciare nella sessione di mercato estiva, incapaci di accettare l’ipotesi di non giocare in Champions.

Rafael Leao e Theo Hernandez hanno alternato partite in cui hanno fatto la differenza ad altre in cui sono stati i peggiori in campo e i tifosi accetterebbero la loro partenza, a meno dell’innesto di sostituti all’altezza.

Uno dei pochi a salvarsi in questa disastrata annata rossonera

Tra i migliori a livello di rendimento in questa stagione va menzionato Reijnders, capace di arrivare in doppia cifra e di convincere sia sulla trequarti che in mediana.

L’olandese è nel mirino del Manchester City che sta preparando una rivoluzione dopo un’annata al di sotto delle aspettative e il suo profilo è molto gradito, ideale per sostituire Gundogan, in procinto di lasciare il club inglese.

Si presenta lo spettro di due estati fa, vuole restare a Milano ma sarà ceduto in Inghilterra

Il Milan, stando a quanto riporta Fabrizio Romano, vorrebbe trattenerlo, come testimonia il rinnovo di contratto firmato due mesi fa fino al 2030, ma, di fronte a un’offerta importante, la proprietà potrebbe accettare e cederlo.

All’orizzonte una situazione simile a quella che è capitata due estati fa, con Tonali che è stato sacrificato per finanziare le operazioni in entrata, lo stesso regista azzurro che è volato proprio in Premier League e che è stato sostituito proprio da Reijnders che non lo ha fatto rimpiangere.