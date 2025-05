Sinner appende la racchetta al chiodo: il suo futuro non sarà il tennis | È pronto a cambiare sport

Jannik Sinner pronto ad appendere la racchetta al chiodo per sempre, il tennis non sarà più il suo sport: le immagini parlano chiaro

Un ritorno in grande stile quello di Jannik Sinner che, dopo aver messo alle spalle la squalifica per quanto riguarda il “Caso Clostebol“, si sta confermando in questi Internazionali BNL di Roma.

Il suo obiettivo è molto chiaro: consolidare il primo posto nel ranking e, di conseguenza, ritornare alla vittoria. Dopo aver battuto il collega argentino Cerundolo è volato ai quarti di finale del torneo che si sta disputando nella Capitale.

Dopo tre mesi di stop, in cui non ha avuto nemmeno la possibilità di allenarsi e di mantenersi in forma, il nativo di San Candido sta facendo vedere a tutti di che pasta è fatto.

Anche se, proprio nelle ultime ore, sta facendo molto parlare per un’altra vicenda che con il tennis non ha assolutamente nulla a che fare. Si parla, infatti, di un importante “cambiamento” di sport. “Addio” al tennis per iniziare una nuova avventura.

Sinner, addio al tennis: “ufficiale” il suo nuovo sport [VIDEO]

I tifosi di Sinner e gli amanti del tennis possono stare fin troppo tranquilli. L’altoatesino non ha alcuna intenzione di appendere la racchetta al chiodo. In uno dei momenti di svago, in cui non ha pensato al torneo romano, Sinner è stato immortalato in un filmato che ha fatto il giro della rete sui social network.

Lo stesso che lo ritrae mentre, con un tocco davvero niente male con il piede, palleggia con la pallina da tennis con tanto di spettacolo dinanzi ai presenti. Più di una persona, armata di telefonino, non ha potuto fare altro che immortalare questa scena in cui il tennista sembrava palleggiasse proprio come un’altra icona dello sport: ovvero quel Diego Armando Maradona che palleggiava in ogni modo e con qualsiasi tipo di oggetto (anche con un frutto come un arancio).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CheFaticaLaVitaDaTennis (@chefaticalavitadatennis)

Sinner non smette di sorprendere, spettacolo a Roma

Jannik Sinner non vuole assolutamente smettere di stupire il pubblico ed i suoi tifosi. Nel tunnel degli spogliatoi, mentre palleggia con la pallina da tennis, dimostra di avere grande coordinazione e soprattutto riflessi.

Un momento di leggerezza che ha voluto vivere prima dell’impegno disputato ai quarti di finale contro il norvegese Ruud. Non c’è che dire: un campione sia dentro che fuori dal campo.