Hamilton, la fine è arrivata: bocciatura ufficiale e addio alla Ferrari | La sua carriera giunge al traguardo

Hamilton è in totale crisi, la sua avventura alla Ferrari continua nel peggiore dei modi, il pilota medita di salutare in anticipo

Lewis Hamilton sta mostrando enormi difficoltà nell’essere competitivo con la Ferrari, con un ritardo importante rispetto ai piloti rivali e al nuovo compagno di scuderia, Charles Leclerc. Non è ancora arrivato un podio per il britannico nei primi Gran Premi del nuovo Mondiale e i tifosi della Rossa sono passati da un’entusiasmo eccessivo alle critiche.

Vasseur continua a predicare calma e ottimismo, convinto del potenziale dei due corridori e del lavoro svolto dal team per consegnare loro una vettura che possa fare la differenza in pista, con alcune modifiche in corso d’opera studiate nel dettaglio.

Un risultato positivo potrebbe rappresentare la scintilla per recuperare una partenza ad handicap, ben al di sotto delle aspettative della vigilia, dopo una seconda parte della scorsa stagione in ascesa per il Cavallino Rampante, vicino a vincere la classifica costruttori.

A Barcellona sono previsti ulteriori aggiornamenti, con la speranza di una risposta diversa rispetto alle precedenti gare, con un rilancio atteso dall’ambiente e da Hamilton stesso, apparso sfiduciato dopo le recenti prestazioni.

Hamilton ha perso il suo livello, gli ultimi risultati lo testimoniano

A parlare di Hamilton e di ciò che sta succedendo alla Ferrari è Alain Prost, personalità che conosce molto bene la Formula Uno e che è rimasto colpito dal momento di difficoltà del sette volte campione del Mondo.

Il francese è intervenuto a L’Equipe e si è esposto sul tema con le seguenti affermazioni: “Ci sono i media che oggi hanno una certa influenza sui social network. Se li ascoltate oggi dicono che Lewis Hamilton ha perso il suo livello“.

La crisi d’identità di Hamilton, per molti è all’epilogo della carriera

Prost ritiene che possa ancora dire la sua: “La sua grande forza è sempre stata ammettere i propri errori, ma facendolo pubblicamente mina la sua immagine, e forse anche la sua fiducia. La gente dice che è finito, ma abbiamo visto che con la sua vittoria in volata a Shanghai non lo è“.

Ma sarà la pista a confermare se Hamilton è pronto al rilancio o se il suo addio dalla Ferrari e dalla Formula Uno è più vicino del previsto.