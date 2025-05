Estromissione dalla Champions e 100 milioni di danni: Inter e Juventus fatte fuori | Pagano i reati commessi

Niente Champions League e ben 100 milioni di euro di danni: fatte fuori sia l’Inter che la Juventus che pagano

Il campionato di Serie A volgerà al termine in questa settimana dove ci sono ancora un bel po’ di cose da chiudere. O quasi.

Molti club, però, stanno già pensando alla prossima stagione dove ci saranno un bel po’ di rivoluzioni: sia a livello di rosa che dirigenza.

Tra quelle che potrebbero cambiare, quasi sicuramente, due delle squadre più importanti e conosciute in Italia come l’Inter e la Juventus.

Gli ultimi aggiornamenti che arrivano non sono assolutamente delle migliori: 100 milioni di euro di danni e niente Champions League.

Niente Champions League e danno da 100 milioni di euro: cosa sta succedendo

La vicenda in questione risale a qualche anno fa e che vide protagonista la Juventus. Nel corso di un suo intervento su “7Gold” ne parlò il giornalista e noto tifoso bianconero, Claudio Zuliani. L’ex telecronista tifoso di Mediaset si soffermò sul famoso “caso Plusvalenze” in cui il club bianconero, dopo una attenta analisi, decise di seguire la strada del patteggiamento.

Un patteggiamento, appunto, che portò la “Vecchia Signora” a non partecipare ad una edizione della Champions League. Finita qui? Neanche per sogno visto che ricevettero ben 100 milioni di euro di danni. Una vicenda che, in qualche modo, colpì anche l’Inter: in quel caso, però, i nerazzurri se la cavarono solamente con una multa da 90mila euro. In basso lo sfogo e la spiegazione di Zuliani.

Un Clamoroso Claudio Zuliani a 7Gold parla del caso Plusvalenze Juventus con il Patteggiamento che per qualcuno vuol dire sfangarla con niente, mentre per la Juve vollle dire estromissione dalla Champions e 100 milioni di Euro di Danni. Mentre l’Inter patteggiò 90000 Euro. pic.twitter.com/qxy2vZi0Ag — MarcoCentoni (@MarcoCento38849) May 16, 2025

Juventus danneggiata, niente Champions League: lo sfogo del bianconero

Un durissimo sfogo, quello di Zuliani, che quasi due anni fa scrisse sull’allora Twitter (ora “X”) una frase che scatenò un bel po’ di critiche: “E sia comunque chiaro a tutti che Juventus ha pagato mentre le altre squadre mai : ne ieri , ne oggi e manco domani”.

Dopo il patteggiamento della Juventus, infine, scrisse questa frase: “718.000 motivi per patteggiare dicono i saggi. Resta un illusione l’hastag #un’estate al Tar. Si chiude qui senza ulteriori punti la diatriba tra il club e l’ingiustizia sportiva“.