Sinner si è arreso: il primato non è più suo | Ha deciso di cedere il posto ad Alcaraz

Sinner riconosce la supremazia di Alcaraz, ha dominato la finale di Roma, l’azzurro lascia lo scettro al rivale spagnolo

I Masters 1000 di Roma si sono conclusi con un bilancio entusiasmante, sia dal punto di vista delle presenze, con una folla mai così vasta che ha invaso il Foro Italico, sia dal punto di vista dei risultati conquistati dal tennis italiano. Nel circuito femminile Jasmine Paolini ha trionfato sia nel torneo di singolare che in quello di doppio, in compagnia della collega Errani.

Nel circuito maschile tutte le attenzioni erano rivolte a Jannik Sinner, che tornava in campo dopo avere scontato la squalifica di tre mesi per il caso doping, pattuita con la Wada.

C’era molta curiosità di capire se questo stop forzato avesse inficiato sul rendimento brillante e costante dell’altoatesino, che, nel frattempo, aveva conservato, pur non giocando, il primo posto della classifica ATP.

La risposta dell’azzurro è stata sopra ogni aspettativa, con prestazioni importanti e la finale raggiunta con merito, dopo avere battuto con disinvoltura Ruud ai quarti e Paul in semifinale.

A Roma Jannik si è dovuto arrendere, troppo più forte Alcaraz

Per alzare il trofeo, che mancava nella già ricca bacheca di Jannik, doveva essere sconfitto Carlos Alcaraz nella finale. Lo spagnolo, però, che aveva già demolito Lorenzo Musetti in semifinale, ha battuto l’altro azzurro in due set.

Sinner ha riconosciuto la supremazia dell’avversario nelle dichiarazioni post partita: “Carlos, bravo e complimenti a te e a tutta la squadra. Avete fatto un grandissimo lavoro. Sei sicuramente da battere a Parigi, quindi m’ha fatto piacere sfidarti qui. Sei il giocatore più forte sulla terra battuta. In questo momento sei quello più forte“.

Sinner e l’umiltà di riconoscere di non essere più il numero uno

Sinner ha ammesso che sulla terra rossa lo spagnolo, che dopo questo successo ha scavalcato Zverev al secondo posto del ranking, è il migliore e lanciando la rivincita al Roland Garros, dove sarà ancora il tennista da battere.

Per Jannik restano comunque delle indicazioni molto positive da tenere in considerazione in vista del proseguo di una stagione che lo vedrà ancora grande protagonista, con la speranza di replicare i risultati dello scorso anno.