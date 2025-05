“Una proposta indecente dall’estero”: Simone Inzaghi-Inter capitolo finale | Dopo la Champions l’annuncio ufficiale

Simone Inzaghi ha ricevuto un’offerta monstre dall’estero, il futuro all’Inter è appeso a un filo e sarà deciso dopo la finale di Champions

L’Inter ha sprecato la ghiotta occasione di scavalcare il Napoli in vetta alla classifica e si appresta a disputare gli ultimi 90 minuti di questa serie A con un punto di svantaggio nei confronti dei partenopei. Contro la Lazio è arrivato solo un pareggio che alimenta i rammarichi di un titolo che era a portata di mano ma che è stato condizionato dal parallelo percorso europeo.

I nerazzurri hanno disputato quindici partite in più dei rivali, con Antonio Conte che è a un passo dal centrare un altro scudetto. La squadra guidata da Inzaghi rischia, invece, di non aggiungere alcuni trofeo alla propria bacheca.

Infatti, per vincere la Champions League, dovrà essere battuto il Psg, osso duro e reduce dall’agevole vittoria del campionato francese, con in rosa giocatori di indiscusso talento, tra cui l’estremo difensore della Nazionale italiana Gigio Donnarumma.

Ma prima di pensare a questa partita decisiva, l’Inter proverà a vincere in extremis lo scudetto, battendo il Como venerdì e confidando in una battuta d’arresto del Napoli, impegnato in un Maradona già sold out contro il Cagliari.

Simone Inzaghi e un’offerta irrinunciabile dall’estero, può lasciare l’Inter

Simone Inzaghi ha rinnovato e ha fatto sapere che intendere proseguire la propria avventura al timone di una squadra che ha saputo gestire con sapienza, grazie a un turnover ragionato e alla fiducia totale concessa alle seconde linee.

Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport ha riportato la notizia di una proposta faraonica proveniente dall’Arabia Saudita e rispedita al mittente.

Inzaghi e il suo ciclo vincente alla guida dell’Inter, è l’idolo dei tifosi

I tifosi possono tirare un sospiro di sollievo dato che l’allenatore non ha alcuna intenzione di concludere il proprio ciclo alla guida dell’Inter, nonostante i traguardi raggiunti, continuando a costruire e a valorizzare giovani talenti.

Un’Inter che si appresta a cambiare parecchio il proprio organico, con un ringiovanimento che è stato chiesto dalla proprietà e che spetterà a Beppe Marotta, artefice della costruzione di una rosa di alto livello e competitiva in ogni zona del campo, poi ben disposta in campo proprio da Inzaghi.