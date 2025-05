Il campione ha deciso: l’anno prossimo giocherà in Serie A | Sì alla Roma e Juve e Milan beffate

Il campione sbarca in Serie A dicendo sì alla Roma. La società dei Friedkin ha battuto la concorrenza di Juve e Milan.

Con lo scudetto che verrà assegnato a una tra Napoli e Inter e con verdetti ancora da decidere in zona salvezza e zona europea, la Serie A si appresta a mandare in scena la 38esima e ultima giornata di campionato al termine della quale calerà definitivamente il sipario sulla stagione 2024-2025.

Una stagione, caratterizzata già da sorprese come la vittoria del Bologna in Coppa Italia, la mancata qualificazione in Europa del Milan e il raggiugimento della finale di Champions League da parte dell’Inter, per la quale tifosi e appassionati attendono ora di conoscere solo i verdetti definitivi.

Verdetti definitivi, nel dettaglio riguardanti la quarta posizione attualmente contesa tra Juventus, Roma e Lazio, la lotta salvezza nella quale sono invischiate Hellas Verona, Parma, Lecce, Empoli e Venezia e, ovviamente, la conquista del tricolore da parte di una tra Napoli e Inter, che, a distanza di qualche anno, verranno emanati nuovamente negli ultimi 90 minuti della stagione.

Novanta minuti, per i quali l’attesa è già febbrile, al termine dei quali ogni squadra traccerà il bilancio della propria stagione che, al di là del raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati, è pronta a essere messa da parte per lasciare spazio alla tanto amata, odiata sessione di calciomercato la quale, quest’anno divisa in due intervalli (1 giugno -10 giugno e 1 luglio – 1 settembre) farà compagnia a tifosi e appassionati nelle settimane che precederanno l’inizio della stagione 2025-2026, fissato per il penultimo fine settimana del mese di agosto.

Il mercato è già iniziato: Roma tra le società più attive

Pronta, come detto, ad aprire i battenti il prossimo 1 giugno, in un intervallo straordinario di trattative istituito per aiutare le squadre che dal prossimo 14 giugno saranno impegnate negli Stati Uniti nel nuovo Mondiale per club a 32 squadre, la sessione estiva di calciomercato è terreno che molte società italiane e non hanno iniziato già a battere in vista della prossima stagione. Molte società, tra cui la Roma della famiglia Friedkin, che, chiamata innanzitutto a sostituire Ranieri (in queste ore si sta parlando in maniera sempre più ridondante ma non certa di Jurgen Klopp come suo successore), avrebbe iniziato a prendere informazioni anche su vari giocatori che potrebbero sbarcare a Trigoria nelle prossime settimane.

Spinta dalla voglia di riportare la Lupa ai vertici del campionato, la dirigenza capitolina avrebbe infatti cominciato a muoversi con largo anticipo con il chiaro intento di comporre una rosa ancora più competitiva di quella attuale. Una rosa, per la quale andranno ovviamente investiti vari milioni, che nel prossimo futuro possa lottare non solo per un piazzamento Champions, ma anche per lo scudetto.

Roma in vantaggio su Juve e Milan per Sané: dalla Germania a Trigoria a parametro zero

Già attiva sul mercato, come detto, in vista della prossima stagione, la Roma di Dan Friedkin starebbe provando ad accelerare le operazioni per l’ingaggio a parametro zero di Leroy Sané per la prossima stagione.

Seguitissimo anche da Juventus e Milan, che attualmente sembrerebbero però essere in svantaggio rispetto ai giallorossi, il classe ’96 è infatti in uscita dal Bayern Monaco, vista la scelta del club di non rinnovare il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Al momento, ovviamente, è ancora presto per parlare di trattativa fatta e conclusa, ma Sané alla Roma, stando a quanto riferito dai colleghi di Calcio in Pillole, è scenario che può concretizzarsi nel giro di poche settimane. Vedremo quindi cosa accadrà dal prossimo 1 luglio.