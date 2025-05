Si torna sempre dove si è stati bene | Zirkzee rinasce in Serie A: di nuovo in Italia con la formula del prestito

Zirkzee riparte dalla Serie A. Il club italiano ha trovato l’accordo col Manchester United sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Il calcio, come la vita, si sa, è spesso caratterizzato da sliding doors clamorose alle cui basi risiedono pesantissimi “se” per i quali, almeno nella maggior parte dei casi, non esistono risposte esaustive in grado di garantire, nel bene o nel male, appagamento.

Situazioni, queste, contraddistinte da scelte che comportano sempre conseguenze, le quali, come nel caso di Zirkzee, possono portare a riflessioni con alla base quei i poc’anzi citati “se” che, per certi versi e in maniera velata, possono rappresentare il conto da pagare per una decisione che, ritenuta giusta all’inizio, si configura come sbagliatissima una volta venuto a galla il famigerato senno di poi.

Se fosse rimasto al Bologna, a quest’ora saremmo forse stati qui a parlare di uno Zirkzee campione in Coppa Italia e protagonista in un gruppo che la prossima stagione giocherà in Europa League. Ma così non è stato; al calore del Dall’Ara, l’attaccante l’olandese ha preferito (giustamente) i soldi e il blasone del Manchester United che, acquistatolo con grandi speranze dai felsinei la scorsa estate, si ritrova ora in casa un giocatore completamente spaesato del quale tifosi e società sono ormai stanchi.

Sarà stato il momento sbagliato, saranno state le scelte di ten Hag prima e Amorim adesso a limitarlo, fatto sta che dalle parti di Old Trafford, l’ex Bayern Monaco è un pesce fuor d’acqua che nelle prossime settimane sarà chiamato a fare le valigie e trovarsi una nuova squadra. Altra soluzione, infatti, non pare esserci.

Di nuovo in Serie A per rinascere

Titolare inamovibile del Bologna di Thiago Motta, che esattamente un anno fa conquistava meritatamente la qualificazione alla fase campionato della Champions League, Joshua Zirkzee potrebbe tornare in Serie A nei prossimi mesi per rilanciarsi dopo una stagione decisamente anonima con il Manchester United.

Rosa mai sbocciata in terra d’Albione, il classe 2001 olandese si appresta a tornare nel massimo campionato italiano per dimostrare nuovamente a tutti il suo talento che, rimasto inespresso in Premier League, in Italia potrebbe invece (ri)trovare il suo perfetto campo d’azione.

Marotta riporta Zirkzee in Italia: l’ex Bologna riparte dall’Inter

Inserito già da tempo nella lista dei partenti dal Manchester United, chiaramente pentitosi di aver sborsato quasi 43 milioni di euro un anno fa per prelevarlo dal Bologna, Joshua Zirkzee si prepara, come detto, a lasciare i Red Devils al termine della stagione per tornare in Serie A. Un ritorno nel massimo campionato italiano, ovviamente non ancora certo, che potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane qualora l’Inter del presidente Marotta dovesse riuscire a trovare un accordo con la famiglia Glazer.

Stando infatti a quanto riferito recentemente dal Corriere dello Sport, la società nerazzurra dovrebbe presto mettersi in contatto col club inglese per richiedere la possibilità di prelevare il classe 2001 inizialmente con la formula del prestito con diritto di riscatto. Vista la volontà dichiarata dei mancuniani di mandare via quanto prima l’olandese, non dovrebbero emergere ostacoli per la rapida chiusura della trattativa che, non è da escludere, potrebbe andare in porto già nella sessione straordinaria di trattative in programma dall’1 al 10 giugno.