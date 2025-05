“È ora di smetterla”: Hamilton, arriva la parola fine | Il Team Principal Ferrari lo annuncia così

La Ferrari ha annunciato la parola basta, cala il gelo su Hamilton, il quarto posto di Imola non è sufficiente

Lewis Hamilton ha centrato a Imola il suo migliore piazzamento da quando è approdato alla guida della Ferrari. Il britannico ha chiuso il Gran Premio dell’Emilia Romagna a un passo dal podio e dal sorpasso ai danni di Piastri, in crisi di gomme negli ultimi giri.

Un risultato che non è ancora soddisfacente ma che rappresenta un segnale di crescita in vista del proseguo di un Mondiale partito con difficoltà superiori al previsto. Adattarsi alla nuova vettura è stato un compito complicato e che ha fatto subentrare un certo nervosismo al pilota che è sempre molto autocritico.

Partito al dodicesimo posto, dopo le qualifiche, il sette volte campione iridato ha rimontato e ha fornito una prestazione molto incoraggiante, che dovrà essere confermata in questo weekend a Montecarlo, dove Leclerc giocherà in casa.

Una Ferrari che è ancora a secco di successi dopo le prime sette gare della nuova stagione e che ha già perso terreno nei confronti delle scuderie rivali, con l’obiettivo di vincere la classifica costruttori che si fa sempre più in salita.

La Ferrari interviene a sostegno di Hamilton, ecco cosa è successo

Il team principal della Ferrari ha perso la pazienza davanti alle continue domande sull’adattamento di Lewis Hamilton alla Rossa in questo avvio di Formula 1 2025. “Ogni pilota lavora per migliorare, non è magia la domenica. Penso che dobbiamo smetterla“.

Vasseur non ha apprezzato che non sia stata sottolineata la prestazione del proprio pilota: “Ogni singolo pilota lavora su se stesso, collabora con la squadra, cerca di sviluppare qualcosa, cerca di fare un lavoro migliore. Dobbiamo solo mantenere la calma“.

Hamilton e le polemiche che non si placano

In attesa di capire se la gara di Imola sia stato un episodio isolato o l’inizio di una costante crescita, Hamilton si prepara per i prossimi Gran Premi, mentre Vasseur ha fatto intendere che non accetta più processi sommari nei confronti di Lewis, consapevole della pressione e delle aspettative ma anche concentrato e convinto delle proprie forze.

La Ferrari si affida alla sua esperienza e al suo talento per ritornare in alto, con due stagioni dal bilancio che si prospetta esaltante.