Il campione del mondo ci ha lasciato: l’Italia intera piange la sua scomparsa | Era un simbolo di questo sport

Ancora una tragedia che ha colpito il mondo dello sport italiano e tutti gli appassionati che devono far fronte a questo ennesimo lutto.

A poco più di un mese dalla morte di Papa Francesco che ha colpito l’intera comunità internazionale, mondiale e tutti i settori della nostra vita quotidiana, il mondo dello sport italiano piange un’altra tragica scomparsa che ha lasciato profonda tristezza e nostalgia in tutti gli appassionati.

Dopo la scomparsa del Pontefice, che ha visto manifestazioni e momenti di raccoglimento in ogni dove e prima di ogni competizione sportiva che si è svolta su ogni angolo della terra, c’erano già state altre scomparse che avevano colpito lo sport italiano.

In particolare erano venuti a mancare Daniele Settimo, Thomas Commisso, Alberto Sommovigo e Gian Franco Carloia. Quest’ultimo è stato un ex direttore di gara della Superbike internazionale, mentre Sommovigo era una figura storica della pallavolo spezzina che ha ricevuto un commosso ricordo da parte di tutto il volley nostrano.

Commisso, invece, è stato un ex portiere di hockey su ghiaccio che purtroppo ha perso la vita a soli 41 anni nei giorni scorsi. Domenica 18 maggio, infine, è scomparsa una figura di riferimento del rally italiano. Daniele Settimo, infatti, era il Presidente della Commissione Rally di ACI Sport.

Lutto nello sport, muore Nino Benvenuti

Ben più conosciuto e illustre, però, è il personaggio che è venuto a mancare nelle scorse ore, esattamente nella giornata di martedì 20 maggio. A lasciarci, infatti, è stato l’ex grande campione di pugilato, uno dei più grandi dell’intera storia della boxe nostrana, Nino Benvenuti.

Benvenuti è stato campione del mondo dei pesi medi di pugilato e medaglia d’oro alle Olimpiadi di Roma del 1960 e ci ha lasciato all’età di 87 anni. Tante le imprese in carriera: campione olimpico dei pesi welter nel 1960, campione mondiale dei pesi superwelter tra il 1965 e il 1966, campione europeo dei pesi medi tra il 1965 e il 1967, campione mondiale dei pesi medi tra il 1967 e il 1970.

Morte Benvenuti, alcuni messaggi di cordoglio

Nel 1968 ha vinto il prestigioso premio di Fighter of the year, unico italiano ad aver conseguito tale riconoscimento. Benvenuti era riconosciuto da tutti anche per la sua simpatia e per la collaborazione con diverse televisioni e testate durante gli incontri di pugilato più importanti.

Questi alcuni dei messaggi di cordoglio più importanti e illustri che si sono susseguiti nelle ore successive alla notizia della sua scomparsa. La premier Giorgia Meloni: “Simbolo di un’Italia fiera e capace di rialzarsi”; Patrizio Oliva: “Lui era la mia luce”; il presidente del Senato, La Russa: “È stata ambasciatore italiano nel mondo”; il n.1 del Coni, Malagò: “Un mito, un’icona senza tempo”.