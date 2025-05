La panchina della Roma ha un nuovo proprietario | Altro che Klopp: è lui l’erede di Ranieri

L’erede di Ranieri sulla panchina della Roma non sarà Klopp. I Friedkin hanno scelto il profilo al quale affidare la guida della squadra.

Iniziata nel peggiore dei modi, con due cambi in panchina che hanno visto avvicendarsi Daniele De Rossi e Ivan Juric, la stagione della Roma ha fortunatamente preso la giusta direzione nel momento in cui la famiglia Friedkin ha deciso di riportare a Trigoria, Claudio Ranieri.

Richiamato in giallorosso lo scorso novembre con il chiaro e arduo compito di rivitalizzare una squadra al tempo più vicina alla zona retrocessione che a quella europea, il tecnico romano è riuscito meravigliosamente nell’incarico assegnatogli, garantendo al club il pass per una manifestazione continentale anche per la prossima stagione.

E poco importa, almeno a livello emozionale, se la Lupa non giocherà in Champions League il prossimo anno, ciò che conta di più per l’allenatore di Testaccio è averla riportata nelle posizioni di classifica che merita e aver potuto godere per la terza volta in carriera dell’affetto e del calore del popolo romanista.

Popolo, quello di fede giallorossa, che nell’ultima gara casalinga della stagione vinta 3-1 contro il Milan domenica scorsa, ha omaggiato come meglio non si poteva il suo condottiero il quale, com’è noto ormai da tempo, smetterà di allenare al termine del campionato per dedicarsi al ruolo di consigliere all’interno della società.

Roma, Klopp non sarà il nuovo allenatore

Accostato prepotentemente nei giorni scorsi alla panchina della Roma, sulla quale avrebbe preso il posto di Claudio Ranieri, Jurgen Klopp non sarà il nuovo allenatore del gruppo giallorosso a partire dalla prossima stagione. A smentire la notizia, che aveva subito alimentato l’entusiasmo della maggior parte dei tifosi capitolini, ci ha pensato l’agente del tecnico tedesco, Mark Kosicke.

In un intervista rilasciata a WinWinAllSports, il procuratore dell’ex allenatore di Liverpool e Borussia Dortmund, ha infatti confermato in maniera netta e perentoria come la notizia di Klopp come nuovo allenatore della Roma sia e sia sempre stata assolutamente falsa. Una brutta botta, questa, per il tifo della Lupa, che continua ad attendere con ansia il nome dell’allenatore che nelle prossime settimane prenderà servizio a Trigoria.

Roma, prende piede l’ipotesi Sarri

Chiamata, com’è noto da diversi mesi ormai, a trovare un allenatore che prenda il posto di Claudio Ranieri sulla sua panchina per la stagione 2025-2026, la Roma di Dan e Ryan Friedkin avrebbe iniziato a prendere seriamente in considerazione il nome di Maurizio Sarri.

Attualmente senza contratto, dopo la fine della sua esperienza alla Lazio terminata con le dimissioni del marzo 2024, il tecnico classe ’59, stando a quanto riferito recentemente da Il Messaggero, sarebbe al momento il candidato numero uno per sostituire Ranieri. Ovviamente è ancora presto per dirlo, ma Sarri a Trigoria è scenario che potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane.