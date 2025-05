Sacrificato per finanziare il mercato: Lautaro Martinez lascia l’Inter | Se ne va per una cifra record

L’attaccante dei nerazzurri potrebbe separarsi dai nerazzurri a fine stagione. In arrivo un’offerta impossibile da rifiutare.

L’Inter che in questa stagione ha avuto due facce, quella scintillante, cinica e famelica di Champions League e quella poco convinta, non particolarmente cattiva e un po’ troppo sprecona in campionato e in Serie A, è rappresentata alla perfezione dal diverso contributo realizzativo e di prestazioni del suo capitano nelle due competizioni.

I numeri di Lautaro Martinez, infatti, una delle anime di questa squadra e sicuramente il calciatore più rappresentativo e carismatico, non mentono affatto. Dopo la classifica dei capocannonieri vinta nella scorsa stagione, con i 24 gol messi a segno in Serie A, le realizzazioni quest’anno nel nostro campionato si sono praticamente dimezzate.

Al netto di alcuni infortuni che lo hanno costretto a saltare diverse partite di campionato, ma in particolar modo della scelta di Simone Inzaghi, soprattutto nelle ultime settimane, di risparmiarlo per le fasi finali della Champions League, il bomber argentino ha realizzato soltanto dodici reti nella Serie A che è appena andata in archivio.

Sicuramente un bottino magro se si considerano i suoi standard, ma che è stato decisamente rimpinguato e reso più nobile dalle fondamentali reti messe a segno in Champions League, soprattutto nelle partite decisive. Lautaro, infatti, è stato fondamentale con tre reti e un rigore procurato, tra quarti di finale, contro il Bayern Monaco, e semifinali, contro il Barcellona.

Lautaro, ultimi atti di una stagione da leader

Ora, i tifosi dell’Inter, ovviamente, sperano che il proprio Capitano possa completare l’opera e diventare decisivo anche nella finalissima di Monaco di Baviera contro il Paris Saint Germain, partita che potrebbe valere una stagione, ma anche una carriera intera, se fatta nel modo giusto.

Dopo la finale di Champions League, poi, ci sarà il Mondiale per Club statunitense che da metà giugno in poi vedrà impegnata anche l’Inter di Lautaro Martinez, ma nel frattempo potrebbero arrivare alcune sirene di mercato che riguardano proprio il Capitano interista, campione del Mondo con la sua Nazionale.

Inter, Lautaro richiesto da tante big

In passato, come ben sappiamo, Lautaro ha sempre rifiutato le proposte che sono pervenute, anche economicamente di un certo livello, per restare all’Inter e diventarne leader e Capitano. Un’eventuale vittoria e trionfo in Champions League, però, potrebbe chiudere definitivamente un cerchio e far pensare all’argentino che è tempo di cambiare aria e provare una nuova sfida che dia stimoli diversi per il prosieguo della sua stagione.

Sulle sue tracce ci sarebbero i due club di Premier League, delusi dal campionato, ma finaliste di Europa League, Tottenham e Manchester United, ma anche proprio quel Paris Saint Germain che sarà avversario dell’Inter nella finalissima di Champions: L’Inter non vuole cedere il proprio capitano, ma davanti ad un’offerta che si aggirerebbe sui 100 milioni di euro, ci penserebbe seriamente anche per mettere definitivamente in ordine le casse societarie.