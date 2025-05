Caos dopo la finale di Europa League: derubati della medaglia della vittoria | Li hanno ripresi le telecamere

L’ultimo atto di una delle tre competizioni europee per club ha avuto un epilogo clamoroso, con le immagini che hanno fatto il giro del mondo e del web.

Una stagione da dimenticare che però poteva avere un ultimo grandissimo e importantissimo sussulto nel finale e nell’atto conclusivo di una delle tre competizioni europee più importanti. Tottenham e Manchester United, dopo una Premier disastrosa, si sono date appuntamento, mercoledì 21 maggio, a Bilbao, per giocarsi l’Europa League.

Una finale tutta inglese come spesso è accaduto negli ultimi anni e negli ultimi tempi di dominio del calcio britannico. Questa volta, però, a prevalere non è stato lo scintillante, aggressivo e frenetico modo di giocare che spesso si vede in Premier League, bensì la noia e la paura di non perdere, ma soprattutto di non dover mandare in archivio una stagione in maniera molto più che fallimentare.

Tottenham e Manchester United, infatti, sono arrivate all’atto conclusivo dell’Europa League da, rispettivamente, diciassettesima e sedicesima di Premier League, praticamente le prime due in classifica sopra le tre retrocesse in Championship, ma soprattutto con la consapevolezza che una vittoria a Bilbao avrebbe significato trofeo alzato al cielo e qualificazione alla prossima Champions League, mentre una sconfitta avrebbe portato ancora più insoddisfazione e angoscia.

Al termine di una partita a tratti orrenda e con due squadre che hanno espresso davvero poco spettacolo in campo, a spuntarla è stato il Tottenham che con un gol arrivato intorno al 41′ del primo tempo, a risoluzione di una mischia in aerea, è riuscito ad imporsi per 1-0, non tirando altre volte in porta e difendendo per tutto il secondo tempo.

Premiazione Europa League, qualcosa è andato storto

Tottenham campione e qualificato in Champions League, quindi, e Manchester United, invece, ancora una volta ferito e sotto processo, al culmine di una stagione fallimentare e di una crisi che non accenna a placarsi e assume sempre più connotati tragicomici.

Così come può essere definita tragicomica, e assolutamente da non crederci, la scena a cui si è assistito al termine del match e durante la premiazione di rito dell’UEFA al Tottenham per il trofeo vinto. La cerimonia di consegna delle medaglie per la vittoria dell’Europa League, infatti, ha avuto un imprevisto a cui mai si era assistito a questi livelli.

Finale Europa League, la brutta figura dell’UEFA

Al momento di consegnare la medaglia agli ultimi tre giocatori del Tottenham della fila, infatti, il Presidente dell’UEFA, Ceferin, si è reso contro che le medaglie erano finite e quindi non ce n’erano più di disponibili. A rimanere senza sono stati Romero, Bentancur e Son, tre dei calciatori più importanti del club inglese.

Ceferin si è scusato per l’inconveniente con i tre calciatori che poi sono rimasti increduli di fronte all’accaduto. Una brutta figura davvero quella fatta dal massimo organismo calcistico europeo che ha subito fatto il giro del mondo, attraverso il web e i social.