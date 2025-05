Se ne va insieme a Dybala: la società li vuole entrambi | Hanno già detto si

Grandi manovre in casa Roma che, oltre al nuovo allenatore, potrebbe anche vedere una sorta di rivoluzione tecnica estiva.

Pochi mesi fa se qualcuno avesse provato a parlare di qualificazione europea in casa Roma, molto probabilmente, sarebbe stato preso per folle. Con un grandissimo girone di ritorno e un 2025 praticamente da primo posto, invece, il club giallorosso è riuscito a staccare un pass per l’Europa che sembrava pressoché impossibile.

Era soltanto inizio dicembre, infatti, quando la Roma riceveva il Lecce all’Olimpico, vinceva 3-1 e si allontanava dalla zona retrocessione che, fino a quel momento, sembrava essere davvero un incubo a cui era impossibile non pensare. La disastrosa gestione Juric, dopo l’esonero di De Rossi, infatti, aveva portato sconfitte in serie e problemi all’interno dello spogliatoio.

Poi è arrivato Claudio Ranieri e tutti sappiamo cosa è stato capace di fare, con la Roma che, almeno in campionato, da dicembre in poi, ha perso soltanto una volta a Bergamo e dopo ben diciannove risultati utili consecutivi. Il tecnico capitolino si è immolato di nuovo per la causa, ma ha poi chiarito, nonostante le pressioni di pubblico, ambiente e società, che questi sarebbero stati i suoi ultimi mesi da allenatore.

A Trigoria, ora, lo aspetta una scrivania e un ruolo da Senior Advisor di dirigenza e società, con la scelta del nuovo allenatore che è passata sotto i suoi consigli ed il suo benestare e che sarà comunicata quanto prima dai Friedkin. Nei giorni scorsi si è addirittura parlato del sogno Jurgen Klopp, prima della smentita ufficiale arrivata dall’entourage del tecnico tedesco.

Roma, Paredes torna al Boca Juniors

Oltre alla guida tecnica, però, Ranieri inciderà anche sulle scelte della nuova rosa con cui la Roma sarà chiamata ad affrontare la prossima stagione. Squadra che non potrà più contare sulla leadership e sul carisma di Leandro Paredes, centrocampista argentino che, dopo le tante esperienze in Europa, tornerà nella sua Argentina e vestirà la maglia del Boca Juniors.

Paredes si era già promesso al Boca durante lo scorso inverno, ma poi l’arrivo di Ranieri ed una ritrovata fiducia, sia in campo che all’interno dello spogliatoio, lo hanno fatto desistere dal lasciare Roma già a gennaio e lo hanno convinto a terminare la stagione e a rispettare il contratto in essere con i giallorossi.

Roma, Dybala resta ancora un anno?

Ora, però, è arrivato il momento di tornare a casa e Paredes, come è risaputo, sta cercando di convincere in tutti i modi anche Dybala nella scelta di sposare il progetto Boca Juniors. La Joya, però, si è visto rinnovare automaticamente il suo contratto con la Roma fino al giugno 2026 e potrebbe restare, quindi, ancora una stagione nella Capitale.

Così come successo lo scorso anno, però, la società non si opporrebbe minimamente ad una sua cessione prima della scadenza naturale del contratto, anche per risparmiare sull’oneroso stipendio, il più alto della squadra. La decisione finale resta sempre quella di Dybala che dovrà decidere se restare a Roma ancora una stagione e rimandare il suo ritorno in Patria almeno di un anno.