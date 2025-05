Il Manchester City pronto a chiudere: emissari in Italia per formalizzare l’accordo | Quasi 100 milioni sul piatto

Il club allenato da Pep Guardiola è seriamente interessato a fare spesa nel nostro campionato. La trattativa prosegue.

Ancora pochi giorni e si apriranno le danze per quel che riguarda il calciomercato che quest’anno vivrà una finestra supplettiva e straordinaria ad inizio giugno. Sabato 31 maggio si chiuderà la stagione ufficiale con la finale di Champions League tra Inter e Paris Saint Germain e poi ci sarà spazio per le Nazionali, prima del Mondiale per Club statunitense.

Proprio in previsione del nuovo appuntamento iridato, infatti, è stata istituita una finestra di mercato aggiuntiva che partirà domenica 1 giugno e si chiuderà il prossimo 10 giugno e che permetterà alle squadre impegnate nel Mondiale per Club di rinforzare la rosa in vista del torneo statunitense.

Come al solito, poi, dall’1 luglio all’1 settembre è prevista la classica sessione di calciomercato estivo in cui si concluderanno la maggior parte delle trattative. Le due finestre di mercato, però, si annunciano molto accese per i club nostrani che saranno chiamati a fare diverse operazioni, sia in entrata che in uscita, per arrivare ai nastri di partenza della prossima stagione nel miglior modo possibile.

Da una parte c’è l’Inter che è già attiva ed ha già portato a casa l’acquisto di Sucic, è vicina a quello di Luis Henrique del Marsiglia e tratta con David che si svincolerà il prossimo 30 giugno dal Lille. Poi, quindi, ecco la Juventus che si occuperà soprattutto della sua prima linea, con Vlahovic e Kolo Muani che potrebbero lasciare il posto a Victor Osimhen.

Milan, la paura è quella di perdere diverse stelle

Molta paura per quello che succederà tra qualche settimana, soprattutto a causa dei mancati introiti di Champions e Coppe Europee a cui le casse societarie dovranno far fronte, ce l’hanno invece i tifosi del Milan che sanno quanto potrà essere difficile il prossimo mercato, tra rinnovi che tardano ad arrivare (Maignan, Pulisic e Theo Hernandez) e calciatori che potrebbero salutare.

Potrebbe essere immolata sull’altare del bilancio e dei conti da tenere in ordine, per esempio, la vera stella della disastrosa stagione rossonera, quel Tijjani Reijnders che ha mostrato tutta la sua crescita e la sua capacità di saper far tutto, dalla metà campo in su, seppur in un’annata in cui era difficile far vedere cose positive con la maglia del Milan.

Mercato, il City affonda per Reijnders

Il centrocampista olandese, però, ha disputato una stagione da record, in quanto a gol e assist, ed è quasi sempre stato il migliore del Milan. Le sue prestazioni sono finite sotto i riflettori di squadre importanti. Tra tutte, però, sembra essere sul calciatore in maniera decisa, il Manchester City di Pep Guardiola che a centrocampo dovrà ringiovanire la rosa e sostituire il partente Kevin De Bruyne.

Negli ultimi giorni si è accesa la trattativa tra il Milan e gli inglesi per Reijnders, con il centrocampista rossonero che sarebbe attratto dalla possibilità di giocare per Guardiola e in Premier League. Secondo alcuni esperti di mercato nostrano alcuni emissari del club inglese sono attesi in Italia nei prossimi giorni per trattare direttamente l’acquisto di Tijjani.