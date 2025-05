“Berrettini, il ritiro in lacrime: troppi infortuni per poter continuare | La decisione è ufficiale

Il tennista azzurro, che sembrava essere in ripresa negli ultimi tempi, deve far fronte ad altre vicissitudini fisiche.

C’era un tempo, neppure troppo lontano, in cui il tennis italiano riponeva tutte le sue speranze, o quasi, nella forza prorompente e nello strapotere fisico di un tennista toscano, classe 1996, soprannominato “The Hammer” (Il Martello), per via della potenza davvero impressionante che sprigionava in battuta, sua dote principale.

Parliamo di Matteo Berrettini che nel luglio 2021 riuscì nell’impresa di raggiungere la finale del torneo più prestigioso ed importante del Mondo, quel Wimbledon che non ha mai visto protagonisti tennisti italiani nel corso degli anni. Djokovic si rivelò troppo forte per l’azzurro, ma la strada sembrava tracciata.

Nel gennaio del 2022, infatti, dopo la vittoria in qualche torneo importante sull’erba e non solo, Berrettini riuscì a raggiungere addirittura il sesto posto del ranking ATP, suo piazzamento più alto di sempre. Sembrava soltanto l’inizio di una storia bellissima e di una carriera scintillante, ma da lì in poi la luce si è spenta ed ora si accende ancora troppo ad intermittenza.

Una serie lunghissima di infortuni e vicissitudini fisiche, infatti, ha costretto troppe volte Matteo a forfait a ripetizione da tornei importanti, fino a farlo a scivolare oltre la centesima posizione del ranking ATP e con le critiche pesanti di chi pensava fosse ormai un tennista finito, più interessato al gossip e alla sua vita sentimentale da cronache rosa che al tennis.

Ancora un infortunio, out Berrettini

Berrettini, però, con il duro lavoro e senza fare troppe chiacchiere, è tornato in auge, fino a contribuire all’ultima vittoria della Coppa Davis azzurra. Anche dal punto di vista singolo e personale le sue rivincite ha cominciate a prendersele, tanto che è risalito fino alla posizione numero 28 del ranking ATP, tornando quindi in una top 30 che fino a poco tempo fa sembrava utopia.

L’ultima delusione, però, Matteo Berrettini l’ha vissuta proprio a casa sua, a quegli Internazionali d’Italia che dovevano essere una festa azzurra per il rientro in campo, dopo la squalifica di tre mesi, dell’amico e collega, Jannik Sinner, ma che per lui si sono rivelati un incubo. Ai sedicesimi di finale, infatti, è arrivato il forfait ed il ritiro nel secondo set contro Ruud.

Roland Garros, Berrettini dà forfait

Ora, a poche ore dal sorteggio ufficiale, è arrivata anche la notizia che Matteo Berrettini salterà il Roland Garros 2025, torneo che il tennista romano non riesce a disputare dal 2021. L’azzurro nella conferenza stampa post ritiro dal Foro Italico, aveva dichiarato: “Spero di essermi fermato in tempo”. Ma evidentemente così non è stato.

Il riferimento era al problema muscolare agli addominali che è tornato a tormentarlo e che lo costringerà, quindi, come detto, al forfait dal torneo di Parigi che partirà domenica 25 maggio. Per rivedere in campo il tennista azzurro, ora, l’appuntamento è sull’erba, con il prossimo grande obiettivo che diventa il terzo slam dell’anno, ovvero Wimbledon.