Leclerc-Ferrari, titoli di coda: il pilota ha messo la parola fine | Hamilton riconosciuto numero uno

Il rapporto tra la Ferrari e Leclerc pare destinato a concludersi presto, Hamilton è considerato il pilota principale della scuderia

A Montecarlo Charles Leclerc ha concluso il Gran Premio al secondo posto, posizionandosi tra le due McLaren. Un ottimo risultato nella gara giocata in casa e che dà continuità alla prestazione della Ferrari a Imola, con Hamilton che è arrivato quinto.

Confermarsi nella top 5 è un ottimo segnale per il proseguo del Mondiale ma che non cancella un inizio in salita per il Cavallino Rampante che confida in una partenza sprint, in continuità con il finale della scorsa stagione e con la vittoria sfiorata della classifica costruttori.

Leclerc ha rilasciato un’intervista a L’Equipe in cui si dice motivato e convinto di potere ribaltare le sorti di un Mondiale che vede la Ferrari staccata rispetto alle scuderie rivali.

La sua fiducia è dettata, in particolare, da ciò che succederà a partire dal Gran Premio di Barcellona, quando entrerà in vigore una nuova direttiva tecnica, che vede il divieto delle ali anteriori flessibili.

Il rapporto tra Leclerc e Hamilton, le parole del monegasco

Leclerc parla del rapporto che si è instaurato con Lewis: “Con Hamilton le cose vanno davvero bene, andiamo molto d’accordo, lavoriamo molto bene insieme. È un pilota di talento, ha vinto più di tutti, il migliore di sempre in Formula 1. L’aspetto organizzativo di Lewis è eccezionale, sia dentro che fuori pista“.

Delle dichiarazioni che sorprendono e respingono al mittente le voci di un possibile attrito tra i due per il ruolo di pilota principale della Rossa, con entrambi desiderosi di competere per il massimo.

Leclerc parla del suo futuro in Ferrari, tutta la verità

Hamilton ha due anni di contratto, mentre il futuro della scuderia di Maranello pare destinato a Charles che giura fedeltà: “Credo nel progetto, credo in Vasseur. Questo è un periodo complicato ed è facile dubitare in sé stessi in momenti così, se faccio un passo indietro e guardo tutto non penso di lasciare la Ferrari“.

Un matrimonio che sembrava essere destinato a concludersi ma i tifosi possono tirare un sospiro di sollievo e continuare a sostenere i propri beniamini, con la certezza che i risultati arriveranno presto. Una Ferrari che non vince il titolo da troppo tempo ma che confida nell’indiscusso talento dei due piloti.