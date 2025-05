Colpo Champions della Juve: Giuntoli veste di bianconero il più desiderato d’Europa | Lo soffia a Premier e Liga

La Juventus inizia a muoversi per la prossima stagione. Altro che Premier e Liga, il più desiderato d’Europa ha detto sì a Giuntoli.

Conquistata matematicamente la quarta posizione in campionato alle spalle di Atalanta, Inter e Napoli, grazie al successo per 2-3 ottenuto sul campo del Venezia all’ultima giornata, la Juventus di Igor Tudor si gode un po’ di relax prima di tornare al lavoro in vista dell’imminente Mondiale per club che si giocherà negli Stati Uniti a partire dal prossimo 14 giugno.

Manifestazione, questa, che per i bianconeri inizierà alle 21.00 di mercoledì 18 giugno (le 3.00 italiane di giovedì 19 giugno) con la sfida contro gli emiratini dell’Al-Ain, per la quale la società proverà a rinforzare quanto prima la rosa, sfruttando la sessione straordinaria di trattative in programma dall’1 al 10 giugno.

Intenzionata a ben figurare nella competizione dopo una stagione in cui l’unico risultato positivo è stato il conseguimento della qualificazione in Champions League, la Vecchia Signora si appresta a volare oltreoceano per provare a conquistare il titolo di campione del mondo, raggiunto per l’ultima volta nel 1996.

Titolo, allora conquistato grazie alla vittoria della Coppa Intercontinentale messa in bacheca in seguito all’1-0 firmato Del Piero nella sfida giocata a Tokyo il 26 novembre contro il River Plate, sul quale la Juventus proverà a mettere nuovamente le mani per riportare a Torino un trofeo internazionale che, escludendo l’Intertoto dell’estate ’99, manca proprio da quel trionfo di quasi 29 anni fa.

La Juve prova a inserirsi nella corsa al più desiderato d’Europa

Desiderosa, come detto, di essere quanto più protagonista possibile nel prossimo Mondiale per club in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio prossimi, la Juventus del presidente Ferrero guarda anche al mercato e prova ad inserirsi nella corsa a quello che, ora come ora, è il giocatore più desiderato d’Europa.

Un giocatore, sul quale hanno già messo gli occhi da tempo varie squadre di Premier League e Liga, che potrebbe fare molto comodo a Igor Tudor o al suo successore (con molta probabilità, Conte) nella rosa che la prossima stagione dovrà quasi obbligatoriamente lottare per scudetto e, perché no, Champions League.

Juventus, Giuntoli tenta il colpo Champions: occhi su Gyokeres dello Sporting Lisbona

Da tempo seguito da Atletico Madrid, Arsenal, Chelsea e Manchester United, con quest’ultimo pronto a sfruttare l’influenza di Amorim, che l’ha allenato quando sedeva sulla panchina dello Sporting Lisbona, Viktor Gyokeres sarebbe recentemente finito anche del mirino della Juventus del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli. Pronta a sfruttare i soldi ottenuti dalla qualificazione in Champions League e parte di quelli che giungeranno nelle sue casse in seguito alla sempre più probabile cessione di Dusan Vlahovic, la Vecchia Signora, stando a quanto riferito nei giorni scorsi dalla Gazzetta dello Sport, starebbe infatti pensando di fare un tentativo per il bomber svedese.

Capace di condurre lo Sporting sul tetto del Portogallo con i suoi 39 gol segnati in 33 partite di campionato disputate (capocannoniere indiscusso del torneo con 20 reti di vantaggio sulla seconda posizione di Aghehowa del Porto), il classe ’98 scandinavo difficilmente resterà nel club biancoverde di Lisbona il quale, per quanto legato al suo gioiello, nelle prossime settimane non potrà far altro che incassare gli oltre 100 milioni di euro della clausola inserita nel suo contratto. Dove giocherà Gyokeres nella stagione 2025-2026 è ancora un mistero, ma nei prossimi giorni dovremmo sicuramente saperne di più.