McTominay torna di moda in Premier League: un top club lo riporta in patria | Non importa il prezzo del cartellino

Il calciatore più decisivo e impattante della nostra Serie A potrebbe tornare dopo solo una stagione in Inghilterra. Allarme Napoli.

Sette stagioni in Premier League praticamente da comprimario, in cui si intravedono le sue qualità e possibilità, ma in una squadra che ormai è diventata una sorta di tappo per la crescita di tutti, o quasi, i calciatori che ne fanno parte. Poi, arriva quell’incontro e incrocio che può cambiare un’intera carriera, addirittura un’intera vita calcistica.

Non esageriamo sicuramente se parliamo in questo modo di Scott McTominay, fresco vincitore del titolo di MVP del campionato di Serie A e grandissimo, anzi principale protagonista del quarto Scudetto della storia del Napoli. I suoi dodici gol alla prima stagione nel nostro campionato sono già storia e resteranno per sempre nei cuori di tutti i napoletani.

Manco a dirlo, ovviamente, tutto il popolo partenopeo ha adottato questo biondo scozzese, dai tratti nordici, come uno di famiglia, uno di casa e per Scott McTominay, ormai, Napoli sarà sempre casa. Per rendere l’idea di quanto il centrocampista sia stato impattante e decisivo nella stagione azzurra, poi, basta citare gli otto gol realizzati, sui dodici totali, che hanno sbloccato la partita, portando il tabellino sull’1-0 per la sua squadra.

C’è un altro dato, però, che rispecchia e descrive alla grande cosa è stato Napoli per McTominay e viceversa, ma soprattutto quanto sia stato importante Antonio Conte per lo scozzese. Nei sette anni di Manchester United, infatti, Scott aveva segnato 19 gol in 178 presenze totali in Premier League, mentre in Serie A, come detto, sono state 12 le marcature in 34 match.

Napoli, McTominay vale già il doppio

C’è poco altro da dire, insomma. Scott McTominay è stato il giocatore più importante, forte e decisivo dell’intera Serie A e, quindi, allo stesso tempo il miglior acquisto della scorsa sessione estiva di mercato, con i 30 milioni di euro che De Laurentiis ha sborsato al Manchester United per portarlo a Napoli e assicurarselo.

Ora, però, quei soldi spesi poco meno di un anno fa, sono già da considerarsi pochi se si vuole dare un valore al calciatore. La valutazione attuale del 28enne scozzese, infatti, si aggira intorno ai 60 milioni di euro, praticamente il doppio di quanto il ds Giovanni Manna ha concordato ad agosto scorso con gli inglesi dello United.

Mercato, tre club di Premier su McTominay

Ed è proprio dalla Premier League che potrebbero spuntare presto alcuni club che sembrerebbero disposti a ricoprire d’oro il Napoli per riportare in Inghilterra, McTominay. Quest’ultimo, inoltre, anche vista la contemporanea partenza di Antonio Conte, potrebbe decidere di tornare lì, in quel campionato che è ormai il sogno e l’ambizione di tutti e in cui non si è riuscito ad imporre, per cercare una sorta di rivincita personale.

Arsenal, Chelsea e Tottenham potrebbero aprire un’asta per accaparrarselo, ma sarà ovviamente Aurelio De Laurentiis a decidere se, dopo Kvaratskhelia e quasi sicuramente Antonio Conte e Victor Osimhen, potrà permettersi di privarsi di un altro pezzo di cuore di Napoli, ma soprattutto del protagonista principale del quarto Scudetto della storia azzurra.