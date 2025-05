“Io ho scelto l’Inter”: Marotta piazza il primo colpo | Con lui un centrocampo da top club

Il club nerazzurro non sta a guardare e cerca di anticipare la concorrenza nella costruzione della rosa per la prossima stagione.

Una stagione che poteva diventare a dir poco leggendaria e che ora è al bivio tra il raccogliere qualcosa comunque di storico e quasi irripetibile e il terminare con l’enorme delusione del nulla di fatto e degli “Szeru Tituli”. Sarà di certo quest’ultimo l’incubo con cui stanno convivendo i tifosi dell’Inter nelle ultime settimane.

Incubo che non potrà essere scongiurato, o comunque diventare realtà, fino a sabato 31 maggio e quella finale, in programma a Monaco di Baviera contro il Paris Saint Germain, che ci chiarirà definitivamente su come dovrà e potrà essere valutata la stagione dell’Inter. Tra il vincere la Champions League e andare ad un passo da tutto, ma restare senza trofei, infondo, la differenza è davvero abissale.

Dopo l’appuntamento di Monaco di Baviera, però, oltre a quello del Mondiale per Club di metà giugno in programma negli Stati Uniti, in casa Inter bisognerà fare chiarezza sul futuro di Simone Inzaghi e sulle varie strategie di calciomercato, con la voglia di rinforzare una rosa che, almeno nelle sue alternative, si è dimostrata meno all’altezza di quanto si immaginava alla vigilia.

Sia in difesa, che a centrocampo, ma soprattutto in attacco, infatti, il club nerazzurro non ha avuto di certo le risposte che si attendeva dalle cosiddette seconde linee, almeno non da tutte e non dalla maggior parte di essere, ed ora sarà compito di Marotta e Ausilio cercare di colmare questo gap ed allo stesso tempo operare un ringiovanimento della rosa che non è più rimandabile.

Mercato Inter, le grandi manovre di Marotta e Ausilio

Alcuni nomi sono già circolati ampiamente e sembrano essere obiettivi concreti del club nerazzurro. Da Luis Henrique, attaccante esterno brasiliano del Marsiglia, che sembra davvero ad un passo dall’Inter, fino ad arrivare all’attaccante canadese, Jonathan David che il 30 giugno si svincolerà a zero dal Lille e resta un obiettivo concreto del club milanese.

Come al solito, però, Marotta e Ausilio, hanno anticipato la concorrenza e, già a gennaio, avevano chiuso un colpo che va nella doppia direzione proprio di ringiovanire la rosa e allo stesso tempo aumentare la qualità nelle seconde linee. Questo quanto fatto, almeno nelle intenzioni, con l’acquisto di Petar Sucic, centrocampista croato-bosniaco che è già a tutti gli effetti un calciatore dell’Inter.

Inter, Sucic parla già da interista

L’ormai ex Dinamo Zagabria arriverà per rinforzare la mediana interista e aggiungerne qualità, cercando di dare più respiro a titolarissimi come Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. Lui ha le idee chiare e non vede l’ora di cominciare la sua esperienza in nerazzurro.

Queste le sue recenti parole sull’Inter e la sua nuova esperienza in Italia: “Inter? Non vedo l’ora di arrivare. Mi sento pronto. La Dinamo è stata un’ottima base. Quando è arrivata l’offerta dell’Inter, non ci abbiamo pensato nemmeno un secondo. Credo che il loro stile di gioco e la loro tattica siano perfetti per me. La cosa decisiva nella scelta è stata che mi volevano davvero. Credo di avere le caratteristiche giuste per il loro modo di giocare. Quando arrivano più offerte e possibilità, devi decidere dove vuoi andare e puntare tutto su quel club. Io ho scelto l’Inter. E quando la volontà è reciproca, tutto diventa più semplice”.