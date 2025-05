Il difensore è già a Torino: subito a disposizione per il mondiale per club | Cambiano le gerarchie nello spogliatoio

La Juventus non può andare in vacanza, ma pensa già al torneo iridato. Nuove gerarchie all’interno dello spogliatoio bianconero.

Mentre in Serie A impazza il toto-allenatori con una rivoluzione che potrebbe coinvolgere anche tutte le prime dieci classificate del campionato appena terminato, ci sono due squadre che non possono guardare troppo al futuro, ma devono comunque concentrarsi sul presente e su alcuni impegni ufficiali ancora da disputare.

Oltre all’Inter, chiamata all’impresa nella finale di Champions League di Monaco di Baviera e poi impegnata al Mondiale per club che comincerà a metà del prossimo mese, c’è anche la Juventus che è l’altra italiana che dovrà vedersela nella competizione iridata.

Una competizione che il club bianconero dovrà cercare di onorare il più possibile, tentando di essere competitiva ad alti livelli, cosa non sempre riuscita in questa stagione. Alla guida tecnica della Juventus, anche per il Mondiale per Club, dovrebbe esserci Igor Tudor che, nonostante le dichiarazioni post Venezia ed un futuro ancora assai incerto, sarà chiamato a dare il meglio di sé.

La sua conferma, ovviamente, non è affatto scontata, anzi, al momento continua ad essere forte la candidatura di Antonio Conte come suo successore sulla panchina bianconera. Il Mondiale per Club, però, sarà importante in casa Juventus perché potrebbe portare altro denaro fresco nelle casse oltre ai 60 milioni di euro netti che entreranno grazie alla qualificazione alla prossima Champions League.

Juve, c’è chi ritorna a casa per il Mondiale per club

La competizione iridata statunitense, però, sarà importante anche in vista calciomercato e deciderà il futuro di alcuni calciatori con il contratto in scadenza o comunque ancora in dubbio per la prossima stagione. Altri ancora, invece, sono di proprietà della Juventus, ma non hanno disputato l’ultima annata a Torino perché andati via in prestito.

Alcuni di questi, come il serbo Kostic, per esempio, torneranno a Torino momentaneamente per partire con la squadra alla volta degli Stati Uniti ed essere a disposizione di Tudor per il Mondiale per Club, ma poi potrebbero tornare ad essere sul mercato da luglio in poi.

Juve, riecco Rugani per il Mondiale per Club

Situazione che riguarda anche Daniele Rugani che dopo l’esperienza in prestito all’Ajax, terminata molto male con uno Scudetto perso all’ultima giornata, è già rientrato a Torino e si è messo a disposizione di Tudor. Il biondo difensore italiano è uno dei fedelissimo degli ultimi anni della Juventus e non poteva che rispondere presente alla chiamata di quella che resta attualmente ancora la sua società.

Vedremo quanto spazio avrà e se per lui si apriranno le porte per una possibile permanenza, ma di certo, con Bremer e Cabal ancora in convalescenza dal lungo infortunio e difficilmente impiegabili negli Stati Uniti, Rugani tornerà sicuramente utile nelle rotazioni difensive di Mister Tudor in terra statunitense.