60 milioni nelle casse della Juventus: ennesima plusvalenza a bilancio | Il merito è solo loro

Il club bianconero riesce a dare una sterzata positiva alle casse e alla situazione economico-finanziaria grazie ad una semplice mossa.

Una stagione senza ombra di dubbio difficile, sicuramente per alcuni nemmeno sufficiente, in cui si è speso tantissimo, considerando le due sessioni di calciomercato, si è operato una mezza rivoluzione tecnica, soprattutto in estate, ma si è stati comunque costretti ad accantonare un progetto tecnico quando non era nemmeno a metà della sua corsa.

Questo può essere in breve il riassunto di ciò che è successo alla Juventus negli ultimi mesi, senza dimenticare, ovviamente, che il quarto posto finale, conquistato per il rotto della cuffia grazie alla vittoria sofferta di Venezia, salva molti di quelli che sarebbero stati i giudizi e i bilanci finali, ma soprattutto viene in soccorso di una società che ha già diversi problemi economico-finanziari da affrontare.

Alla fine, quindi, nonostante l’eliminazione dalla Coppa Italia dall’Empoli poi retrocesso in Serie B, quella dalla Champions League per mano di un PSV poi bullizzato dall’Arsenal agli ottavi di finale della competizione e la magra figura fatta anche in Supercoppa Italiana, il quarto posto ottenuto in Serie A permette alla Juventus di ottenere almeno la sufficienza nei giudizi finali della stagione.

Un obiettivo minimo che è stato raggiunto grazie soprattutto alla tenacia e alla bravura di Igor Tudor che ha preso a marzo un progetto tecnico praticamente naufragato, quello di Thiago Motta, è riuscito a risollevare umori e gruppo tutto ed ha portato la barca in salvo, raggiungendo quel quarto posto senza il quale si sarebbe compiuto il disastro economico in casa Juve.

Juve, grandi manovre in attacco in vista della prossima stagione

Ora, non sappiamo ancora se Tudor sarà il tecnico anche nella prossima stagione, sicuramente sarà in panchina per il Mondiale per Club statunitense e poi molto probabilmente lascerà il suo posto ad Antonio Conte, ma quel che è certo è che la società juventina potrà contare sui circa 60 milioni di euro di introiti che derivano dalla qualificazione alla prossima Champions League.

A fine agosto prossimo, quindi, il club bianconero partirà dalla seconda fascia, ancora una volta, e attenderà le avversarie da affrontare nell’ennesima nuova edizione della Champions League 2025/2026. Bisognerà certamente capire quale sarà la rosa con cui i bianconeri si presenteranno ai nastri di partenza della prossima stagione.

Juve, i tifosi eleggono gli uomini decisivi

Una rosa sicuramente rinnovata, soprattutto in attacco dove quasi sicuramente non ci sarà più Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto nel giugno 2026, mentre si cercherà di prolungare di un anno il prestito, magari inserendo l’obbligo di riscatto di Kolo Muani con il Paris Saint Germain. A meno di clamorosi colpi di scena e offerte irrinunciabili, invece, si ripartirà dalla stella, Kenan Yildiz.

Il turco, così come ricordato da molti tifosi sui social, è stato decisivo negli ultimi match, a suon di gol e assist, per la qualificazione in Champions League (che porta 60 milioni di euro nelle casse societarie), così come lo è stato anche il francese Kolo Muani. Non si può dire altrettanto, invece, di Vlahovic, ormai abbandonato anche dal più fedele dei suoi sostenitori.