Ruben Sosa: “Flaminio per me uno stadio importante. Per la Lazio prenderlo sarebbe un ottimo colpo”

L’ex Lazio Ruben Sosa ha parlato così in esclusiva sul progetto stadio della Lazio, che sta provando ad aggiudicarsi il Flaminio

Un addio contestato. Quando Ruben Sosa nel 1992 lasciò la Lazio per andare all’Inter molti tifosi biancocelesti ritennero i 2 miliardi e mezzo di lire per lui incassati una cifra troppo bassa per cederlo. “Il presidente Calleri non mi voleva più – ha spiegato l’uruguaiano –. Gli dissi che volevo un rinnovo, non me lo concesse e allora decisi di andarmene. So che la Lazio sta pensando di prendere il Flaminio, per me quello fu uno stadio importante. Mi spiace che quello ora sia un impianto abbandonato. All’epoca era uno stadio sempre pieno, credo che i tifosi lo preferiscano all’Olimpico. Prenderlo sarebbe un ottimo colpo”.