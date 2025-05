Addio Lazio: lascia Formello per giocare in Europa | Il sostituto arriva dalla lotta salvezza

Senza coppe, la Lazio è costretta a dire addio al suo gioiello. Il giocatore lascia Formello per giocare in Europa la prossima stagione.

Finita settima in campionato a causa della sconfitta interna di misura rimediata domenica sera all’Olimpico contro il Lecce di Marco Giampaolo, la Lazio del presidente Claudio Lotito chiude nella maniera più triste la stagione 2024-2025.

Una stagione, iniziata con l’intento dichiarato di ottenere la qualificazione in Champions League, che per i biancocelesti si è purtroppo conclusa con un settimo posto che, alla luce della vittoria della Coppa Italia da parte del Bologna finito nono e del successo della Fiorentina a Udine nell’ultima gara di campionato, li esclude dalla partecipazione all’edizione 2025-2026 della Conference League.

Manifestazione, questa, ovviamente non messa in preventivo dal club capitolino a inizio stagione, che avrebbe però permesso a Zaccagni e compagni di giocare in Europa il prossimo anno. Un’Europa, seppur quella meno nobile della terza competizione Uefa per importanza, che le Aquile avrebbero potuto puntare a vincere per riportare sulla sponda biancoceleste del Tevere un trofeo continentale che manca ormai dalla Supercoppa Europea vinta nell’agosto 1999.

Chiamata a risorgere quanto prima dopo la deludente stagione appena conclusasi la Lazio, che tra le altre cose potrebbe presto separarsi da Marco Baroni, dovrà quindi pianificare tutto nei minimi nei dettagli affinché la squadra possa disputare un campionato da protagonista e centrare la qualificazione in Champions League. I presupposti per riuscirci ci sono tutti, vedremo cosa dirà il campo nei prossimi mesi.

Lazio, Castellanos verso l’addio: il bomber argentino piace in Premier League

Rimasta, come detto, fuori dalle coppe europee (non accadeva dalla stagione 2015-2016), la Lazio del patron Lotito guarda alla prossima stagione e si prepara a operare meticolosamente in sede di calciomercato per puntellare la rosa della squadra che l’anno prossimo giocherà una volta a settimana. Una rosa, per la quale verranno fatti quasi sicuramente investimenti importanti, della quale potrebbe però non far più parte Valentin “Taty” Castellanos. Autore di 14 gol in stagione (dieci in Serie A e quattro in Europa League), l’attaccante argentino potrebbe infatti lasciare Formello nelle prossime settimane per volare in Premier League.

Particolarmene apprezzato soprattutto da Crystal Palce e Newcastle, che la prossima stagione giocheranno rispettivamente in Europa League e Champions League, il classe ’98 sudamericano potrebbe lasciare Roma per accettare l’offerta di uno dei due club vista la certezza di giocare in campo continentale la prossima annata. Anche West Ham e Wolverhampton avrebbero puntato i fari sul numero 11 biancoceleste, ma al momento sembra che il loro interesse non sia forte come quello di Glaziers e Magpies.

La Lazio punta Krstovic: l’attaccante del Lecce può sostituire Castellanos

Messa in conto la possibilità di perdere Castellanos, finito, come detto, nel mirino di varie squadre inglesi, la Lazio del direttore sportivo, Angelo Fabiani avrebbe già annotato sul proprio taccuino il nome del possibile sostituto dell’ex Girona e New York City.

Un sostituto, rispondente al nome di Nikola Krstovic, che, stando a quanto riferito nei giorni scorsi da Il Messaggero, potrebbe presto passare dalla lotta salvezza col Lecce a quella per l’Europa con la Lazio qualora l’attuale numero undici biancoceleste dovesse trasferirsi in Inghilterra. Al momento, ovviamente, nulla è stato ancora deciso, ma le piste che portano Castellanos verso la Premier e Krstovic verso Roma potrebbero infuocarsi nei prossimi giorni. Non ci resta che aspettare per saperne di più.