Dalla Red Bull alla Ferrari: nuovo colpo alla Hamilton | La scuderia non era affatto soddisfatta

Hamilton dovrà fare le valigie, non convince il suo rendimento, la Ferrari punta tutto sul campione della Red Bull

L’inizio del Mondiale 2025 è stato decisamente al di sotto delle aspettative per la Ferrari, che ha centrato solo due podi e non ha ancora vinto nessuno degli otto Gran Premi fin qua disputati. Nelle ultime tre gare Charles Leclerc ha conquistato un secondo e un terzo posto, mentre Lewis Hamilton è arrivato quarto a Imola, per confermarsi nella top 5 a Montecarlo.

Un piazzamento che non corrisponde ancora alle reali ambizioni del pilota britannico, che ha firmato un contratto di due anni con la scuderia di Maranello con l’intento di guidarla alla vittoria della classifica costruttori.

Un successo che è stato sfiorato lo scorso anno, grazie a una rimonta quasi avvenuta nella seconda parte, e la convinzione dell’ambiente era quella di potere proseguire questo percorso di crescita, affidandosi al talento di un veterano della pista come il sette volte campione iridato, ma così non è stato.

Il gap con le McLaren e le Red Bull è ancora da colmare e Max Verstappen resta il favorito per la vittoria finale, nonostante che a guidare la graduatoria momentanea siano Norris e Piastri.

Ha dominato lo scorso Mondiale e adesso è accostato alla Ferrari

Il belga è la punta di diamante della Red Bull che medita di cacciare il team principal Christian Horner, alla guida della scuderia da più di vent’anni.

E durante il weekend, il suo nome è stato pure accostato alla Ferrari, con una trattativa che sorprende molti e che porterebbe a uno stravolgimento a Miranello.

Hamilton e Vasseur preparano le valigie, la Ferrari pesca in casa Red Bull

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, Horner sarebbe stato contattato in modo informale, dai vertici del Cavallino Rampante, come sostituto di un Vasseur che è considerato uno dei principali responsabili del pessimo momento della Ferrari in questo inizio di stagione.

Il contratto di Horner è in scadenza nel 2026, con un addio che appare complicato dato che presto inizierà la collaborazione con la Ford ma che fa sognare i tifosi della Ferrari, che sperano nell’arrivo di un uomo di esperienza e con la mentalità vincente.