Sinner, la fuga con il partner misterioso: scatta la scintilla col collega | L’appuntamento nella villa privata in Costa Azzurra

Jannik Sinner è stato visto in ottima compagnia in Costa Azzurra, a rivelarsi è il nuovo partner del campione altoatesino

Jannik Sinner è rientrato nel migliore dei modi dopo lo stop di tre mesi in seguito alla squalifica inflitta dalla Wada per la vicenda Clostebol. Il campione azzurro, infatti, è arrivato fino alla finale agli Internazionali BNL d’Italia.

In questi giorni è iniziato il secondo Grande slam della stagione, dopo gli Australian Open, vinti proprio dall’azzurro, costretto poi a fermarsi. L’approdo al terzo turno del Roland Garros è stato senza intoppi e la speranza è quella di arrivare a giocarsi il torneo.

Un periodo complicato che ha ormai lasciato alle spalle, con un caso che appartiene al passato e che aveva intaccato il suo rendimento costante nella passata stagione, conclusa al primo posto del ranking mondiale maschile.

E adesso Jannik guarda con fiducia al proseguo dell’annata, con una vetta che ha potuto mantenere nonostante lo stop forzato e che dovrà difendere dalla crescita dei rivali, Alcaraz in primis che sulla terra rossa dà il meglio di sè e che è il favorito al torneo parigino in corso.

Lo hanno sorpreso in compagnia del numero 1 del Mondo

Il numero 1 non poteva allenarsi fino al 13 aprile con tennisti in attività ed è stato visto in Costa Azzurra in compagnia di un partner momentaneo che lo ha aiutato.

Lui è Roberto Marcora, ex professionista 35enne di Busto Arstizio, ritiratosi nel 2023, che si è raccontato al podcast Tennistalker: “Io e Jannik abbiamo un bel rapporto e, quando è uscita la notizia della squalifica, gli avevo scritto dicendogli, come battuta, che per lui sarei tornato in campo“.

Jannik lo ha accolto a braccia aperte sul campo di allenamento

Un messaggio che Jannik ha gradito e preso sul serio e Marcora ha ammesso di essere rimasto stupito quando Simone Vagnozzi, il coach di Sinner, gli ha dato il suo benestare, potendo vivere diversi giornate difficili da dimenticare.

Prima però di iniziare gli allenamenti è avvenuto questo: “La Wada si è presa qualche tempo per controllare che non fossi più attivo, e in effetti la mia ultima partita ufficiale era stata a Indian Wells 2023, a parte qualche torneo a squadre”.