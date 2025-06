“La FIGC ha nascosto tutto per anni”: la verità sull’Inter è venuta a galla | I debiti stanno distruggendo il club

Arrivano retroscena importanti ed esclusivi sulla società nerazzurra e su questioni avvenute con l’ormai ex proprietà.

Tutti gli obiettivi stagionali dell’Inter, Coppa Italia, Scudetto e Champions League, sono stati falliti al termine di una cavalcata entusiasmante, ma che soprattutto ha portato il club nerazzurro ad un passo dal vincere tutto. Nello sport, però, succede che a volte si può passare dal poter trionfare ovunque al non raccogliere nulla e restare con un pugno di mosche in mano.

Grande delusione c’è sicuramente tra i tifosi dell’Inter che avevano già sognato l’impresa e stavano pregustando la possibilità di rendere questa stagione in qualche modo storica. Soprattutto la Champions League e il suo atto conclusivo si sono poi rivelati una grossa delusione ed hanno dato tutto un altro sapore a questo finale di stagione nerazzurro.

Dal punto di vista societario, prettamente aziendale e economico-finanziario, però, essere arrivati all’atto conclusivo di questa nuova e ricchissima edizione di Champions League, con il format rivoluzionato e aggiornato, fa sorridere le casse nerazzurre che hanno incassato proventi davvero importanti e che si vanno ad aggiungere anche a quelli che arriveranno dal Mondiale per Club.

Il Fondo Oaktree, che circa un anno fa aveva ereditato ed escusso in pegno la società da Zhang Jindong, può quindi sorridere e sa che con queste entrate può ritenere definitivamente pagata la somma che aveva prestato alla proprietà cinese e che non era riuscito ad avere indietro. Ora, almeno dal punto di vista economico, l’Inter è un club che si avvicina a grandi passi verso il pareggio di bilancio e nella riduzione costante dei debiti.

Inter, le difficoltà debitorie del 2020/2021

Eppure, come tutti sappiamo, negli ultimi anni, soprattutto sotto la gestione Zhang, l’Inter ha passato dei momenti davvero difficili, con il suo ormai ex proprietario che ha cominciato ad accusare la recessione dovuta al Covid19 ed al lockdown successivo e ha cominciato a contrarre debiti a destra e a manca dal 2020 in poi.

Questo si è ripercorso anche sull’Inter che per anni e ani ha dovuto cedere i suoi miglior calciatori, senza poter reinvestire quella somma sul mercato. Durante la stagione 2020/2021, inoltre, in casa Inter, come testimoniato anche da ex calciatori e allenatori, ci sono stati mesi e mesi di stipendi e tasse non pagate che avevano messo a repentaglio la stessa sopravvivenza del club.

Inter, le rivelazioni di LionRock sul 2021

Zhang cercò dei soci e dei finanziatori e le ultime puntate della trasmissione di Raitre, Report, hanno indagato su queste relazioni e rapporti, ma soprattutto sulla loro regolarità. Dall’ultima, soprattutto, sono emerse le parole di Tom Pitts, ex membro di LionRock che nel 2021 faceva parte del CDA dell’Inter: “Nel 2021 la percentuale prevista dal contratto con l’Inter non ci è stata pagata. Erano pieni di debiti e di buchi da coprire. Per un periodo non avevano pagato le tasse e non avevano pagato gli stipendi dei giocatori. Nel febbraio del 2021 erano in default, se avessimo voluto ci saremmo presi il 100% del club”.

Parole importanti che hanno scatenato la reazione sui social di alcuni tifosi, soprattutto quelli non interisti. Questo il contenuto di un post su X in merito: “La Figc ci ha nascosto tutto questo per 4 anni e la Lega, come premio ha consegnato lo scudetto di cartone all’Inter e infine come se non bastasse, la Zecca di Stato gli consegna due medaglie d’oro a forma di stella per celebrare il ventesimo scudetto. Istituzioni marce”.