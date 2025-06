Ha dato l’ok per il trasferimento in Arabia: addio definitivo all’Inter | Incontro decisivo con la società

Dopo la pesante e umiliante sconfitta in finale di Champions League arrivano le prime conseguenze anche per la squadra.

Una stagione potenzialmente da sogno si è trasformata in un incubo per l’Inter che ha chiuso nel peggiore dei modi un’annata in cui potenzialmente poteva vincere tutto, ma alla fine non ha portato nulla in bacheca. Anzi. Per i tifosi nerazzurri sarà ovviamente difficile, quasi impossibile, dimenticare l’umiliazione subita contro il Paris Saint Germain nella finale di Champions League.

Una figuraccia storica che al momento rappresenta la peggiore sconfitta nella storia delle finali di Champions League e che potrebbe lasciare degli strascichi anche all’interno di un gruppo che è sempre stato la forza dell’Inter in questi anni, ma che è mancato proprio nei momenti decisivi di questa stagione.

Ora, dopo il Mondiale per Club a cui l’Inter è chiamata a partecipare e che si svolgerà negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio, sarà compito della società capire da quali calciatori ripartire, chi ha ancora le giuste motivazioni, quali e quanti innesti fare per migliorare la rosa e renderla decisamente più giovane e chi, invece, dovrebbe salutare per il bene di tutti.

Al momento non sembrano in programma grandi rivoluzioni e difficilmente l’Inter si priverà dei suoi calciatori simbolo, quelli più importanti, quelli che ormai tirano le fila dello spogliatoio da qualche stagione. Parliamo chiaramente dei vari Lautaro Martinez, Bastoni, Barella, Calhanoglu, Di Marco e Thuram, ma anche di altri ancora.

Inzaghi e una decisione ormai presa

Chi, invece, appare sempre più probabile che possa lasciare perché ritiene il suo ciclo all’Inter terminato dopo quattro stagioni, uno Scudetto, due Coppe Italia, tre Supercoppe Italiane e due finali di Champions League, è l’allenatore Simone Inzaghi che non ha preso bene le troppe critiche ricevute in queste stagioni dai tifosi nerazzurri.

La società, sotto stessa ammissione del Presidente Giuseppe Marotta, proverà a fare di tutto per convincere Inzaghi a restare sulla panchina nerazzurra e l’incontro che si terrà nelle prossime ore sarà decisivo in merito e chiarirà il futuro per le parti in causa, ma ormai la decisione del tecnico piacentino sembra essere davvero presa.

Inter, Inzaghi verso l’addio

Simone Inzaghi, infatti, secondo le ultime voci e gli esperti di calciomercato, sembra essere intenzionato ad accettare l’offerta da circa 25 milioni di euro l’anno che gli è pervenuta ormai da qualche settimana dall’Arabia Saudita. Una proposta che, almeno dal punto di vista economico, sembra impossibile da rifiutare.

Le conferme arrivano direttamente dall’Arabia Saudita. Secondo l’account X, @ariyadhiah_br, infatti, Simone Inzaghi avrebbe dato l’ok all’Al Hilal per guidare il club nelle prossime due stagioni. I primi contatti tra le parti risalgono a metà aprile e le evoluzioni delle ultime ore spingono il tecnico dell’Inter verso l’addio al club. Si aspetta ancora l’incontro tra l’allenatore e la società che si terrà a inizio settimana, per conoscere la decisione definitiva.