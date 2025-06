Percassi, primi squilli di mercato: in nerazzurro un vecchio pallino di Gasperini | L’Atalanta riparte così

In casa Atalanta è iniziata l’era post Gasperini. Il presidente Percassi ha portato a Bergamo un vecchio desiderio dell’ex tecnico nerazzurro.

Chiuso in terza posizione il campionato 2024-2025, è tempo per l’Atalanta del presidente Percassi di iniziare a pensare a quello 2025-2026 con l’ovvio intento di alimentare, e perché no migliorare, quanto di buono fatto negli utlimi nove anni sotto la guida di Gian Piero Gasperini.

Tecnico, il piemontese, che l’anno prossimo siederà sulla panchina della Roma al posto di Claudio Ranieri, che a Bergamo hanno purtroppo iniziato a mettere tristemente da parte, vista la sua decisione di lasciare il club a distanza di appunto nove anni dalla prima firma datata 14 giugno 2016.

Nove anni, caratterizzati dalla prima qualificazione in Champions League nella storia della Dea, da tre finali di Coppa Italia, da una finale di Supercoppa Europea e soprattutto dalla straordinaria, nonché storica vittoria dell’Europa League nella stagione 2023-2024, in cui la Dea è passata da semplice realtà di provincia quasi sempre in lotta per la salvezza a big del calcio italiano ed europeo, ora conosciuta da tutti.

La fine del ciclo Gasperini comporterà inevitabilmente tantissimi cambiamenti per la società della famiglia Percassi che, intenzionata a conservare e, come detto, magari migliorare il livello raggiunto dalla squadra negli ultimi anni, ha già iniziato ad annotare sul proprio taccuino i nomi di vari allenatori dei quali, uno, prenderà il posto del tecnico piemontese nelle prossime settimane.

Atalanta, Palladino o Thiago Motta per il post Gasperini

Salutato Gasperini che, come detto, ha già lasciato Bergamo dopo nove stagioni, l‘Atalanta ha avviato le ricerche per il suo successore al quale spetterà l’arduo ma intrigante compito di guidare Retegui e compagni nella stagione 2025-2026. Una stagione, quella che avrà inizio il prossimo 23 agosto, in cui la Dea, stando alle innumerevoli voci emerse negli ultimi giorni, potrebbe essere allenata da uno tra Thiago Motta e Raffaele Palladino.

Attualmente senza squadra dopo le rispettive separazioni da Juventus e Fiorentina, i due giovani tecnici sarebbero infatti al momento i due principali candidati alla panchina nerazzurra. Anche Stefano Pioli e Ivan Juric sarebbero stati presi marginalmente in considerazione dalla dirigenza orobica, ma le loro possibilità di sbarcare a Zingonia nelle prossime settimane sono molto basse.

O’Riley verso l’Atalanta: Gasperini lo voleva già lo scorso anno

Seguito a lungo la scorsa estate da Gasperini, che lo voleva a tutti i costi all’Atalanta per rinforzare il suo centrocampo, Matt O’Riley sarebbe finito nuovamente nel mirino della Dea, pronta a portarlo a Bergamo nelle prossime settimane dopo il nulla di fatto dello scorso anno.

Dopo un’altalenante stagione 2024-2025 passata in Premier League tra le file del Brighton, che lo soffiò alla Dea acquistandolo dal Celtic, il centrocampista danese, stando a quanto riferito recentemente da Calcio In Pillole, potrebbe presto accettare il trasferimento in nerazzurro vista anche la certezza di giocare in Champions League il prossimo anno. Al momento, ovviamente, è ancora presto per tracciare scenari, ma nelle prossime settimane dovremmo sicuramente saperne di più.