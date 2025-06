“Partita comprata dagli sceicchi”: il Psg smascherato | Spunta la verità sulla finale di Champions

Il Psg è stato scoperto, ha vinto la Champions League grazie a un accordo sotto banco, la partita è stata comprata

Il Psg ha dominato la finale di Champions League, rifilando cinque reti all’Inter che ha subito una sconfitta storica per le proporzioni. I francesi hanno schiacciato i nerazzurri nella propria area di rigore sin dall’inizio, sorprendendo gli avversari con un pressing che non li ha permesso di costruire dal basso e tenere la palla.

Un mix interessante composto da giovani talenti, valorizzati da Luis Enrique, e alcuni profili di caratura internazionale, che hanno conquistato un trofeo che mancava nella bacheca del club della Capitale francese.

A laurearsi campioni d’Europa anche due ex giocatori del Napoli come Fabian Ruiz e Kvara, trasferitosi a Parigi nella finestra di riparazione di gennaio e autore anche di una rete a Monaco di Baviera, oltre a Gigio Donnarumma, fondamentale con le sue parate nel percorso europeo dei transalpini.

Al-Khelaïfi, in lacrime al momento della premiazione, può festeggiare un traguardo che ha inseguito da un decennio e che arriva dopo investimenti faraonici e la scelta coraggiosa di lasciare partire i pezzi pregiati della rosa, da Messi a Mbappè.

Una stagione da incorniciare per la squadra di Luis Enrique

Per il Psg i festeggiamenti sono ancora più grandi se si considera quanto fatto in patria, con la vittoria della Coppa di Francia e della Ligue 1, frutto di un rendimento costante e di una superiorità tecnica evidente rispetto alle rivali.

I tifosi dell’Inter non si aspettavano una sconfitta così netta. Le aspettative erano enormi, dopo avere eliminato corazzate come il Bayern Monaco e il Barcellona, ma la squadra è apparsa smarrita e a corto di energie fisiche e mentali.

La finale è stata comprata, il Psg è sotto accusa

C’è chi, su X, sostiene che l’Inter non sia di fatto scesa in campo in quanto la partita sia stata comprata dagli sceicchi prima del fischio d’inizio.

Una tesi che è stata smontata in quanto i nerazzurri hanno fatto una pessima figura e si sono mostrati nettamente inferiori sotto tutti gli aspetti a un Psg che ha meritato la Coppa.