Ferrari, la macchina è un fallimento: Hamilton è una furia | L’amore è già terminato

Continua a non ingranare Hamilton con la Ferrari, nonostante i risultati siano migliorati, il rendimento è ancora deludente

Nove Gran Premi e nessun podio. Questo il bilancio insoddisfacente di Lewis Hamilton nella sua attuale esperienza come pilota della Ferrari. Arrivato a Maranello sotto i migliori auspici, con l’obiettivo di riportare la scuderia alla vittoria della classifica costruttori, i tifosi sono rimasti delusi dal suo rendimento in questo inizio di Mondiale.

Il feeling con la macchina non è mai decollato, nonostante le modifiche compiute dal team di ingegneri che continua a cercare di migliorare le prestazioni di una vettura che era stata costruita per battere la concorrenza.

Non se la passa meglio il suo nuovo compagno, Charles Leclerc, che non ha ancora vinto ma che è salito tre volte sul podio nelle ultime cinque gare, lanciando segnali incoraggianti di crescita che si scontrano con una rimonta complicata da mettere in atto.

Il sette volte campione iridato, invece, vorrebbe già accantonare una stagione partita nel peggiore dei modi, con la consapevolezza che i margini di miglioramento non siano all’altezza delle aspettative e dei traguardi che mira a raggiungere in questa ultima parentesi della sua carriera.

Una Ferrari costretta a ridimensionarsi dopo un avvio deludente di Mondiale

Il pilota britannico deve fare i conti con una monoposto che non soddisfa i suoi requisiti e che rende ancora più difficile scendere con le dovute motivazioni in pista.

Il Mondiale sta per arrivare al giro di boa e le Ferrari sono già indietro rispetto alle scuderie rivali, in una lotta per il titolo che le vede già troppo distanti.

Hamilton ammette di non trovarsi bene con la Ferrari, i risultati ne sono la prova

Hamilton è intervenuto ai microfoni di SkySport UK per parlare del suo momento no: “Non ho idea del perché di tutti questi alti e bassi. C’è qualcosa che non va in questa macchina. È la peggiore che abbia mai guidato“.

Lo scorso weekend non è andato oltre il sesto posto: “A Barcellona ho vissuto una brutta giornata, è stata terribile, non c’è bisogno di spiegare o aggiungere altro. Sono sicuro che la squadra non troverà risposte a questa situazione. Probabilmente è solo colpa mia“.