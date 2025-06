La Juventus ha detto basta: contratto stracciato e addio | Non doveva finire così

In casa bianconera si assiste all’ennesima rivoluzione tecnica, societaria e dirigenziale. La società ha già salutato un tesserato.

Un Mondiale per Club tutto ancora da scrivere a margine di una stagione che non ha portato i frutti sperati e per cui la società aveva investito così tanto e poco meno di un anno fa nella scorsa sessione estiva di calciomercato. La Juventus ripartirà ancora una volta e lo farà affidandosi a idee e progetti nuovi.

Quello targato Thiago Motta che l’anno scorso di questi tempi era stato accolto con grande entusiasmo da parte di tutti i tifosi bianconeri, o da gran parte di essi, è naufragato già nel marzo scorso, sotto i colpi di eliminazioni in serie nelle coppe e un campionato che stava vedendo la Juventus perdere contatto anche con la zona Champions League.

Ci è voluto poi tutto il senso di appartenenza di Igor Tudor e il suo pragmatismo per riportare la Juventus a contatto con quello che era diventato il suo unico obiettivo stagionale, nonché quello davvero minimo di inizio stagione. La qualificazione alla prossima Champions League, infatti, è arrivata e con lei arriveranno anche quei 60 milioni di euro che saranno oro colato per le casse societarie.

Questo permetterà al club bianconero di vivere un’estate molto più tranquilla e di programmare un futuro che possa essere finalmente roseo e all’altezza delle ambizioni del club. Nel frattempo, però, come detto, la Juventus disputerà il Mondiale per Club e lo farà guidata da Igor Tudor che sarà ancora al timone della squadra anche se non sappiamo per quanto tempo.

Juve, al via il nuovo progetto tecnico

Bisognerà poi capire se Tudor sarà l’allenatore anche del nuovo progetto juventino e quindi in vista della prossima stagione. Al momento questo non è dato saperlo, con la società che sembra si stia comunque guardando intorno dopo il rifiuto di Antonio Conte che ha preferito restare a Napoli.

Qualcosa in più si saprà certamente appena si insedierà la nuova dirigenza, con il francese Damien Jacques Comolli che ha già lascito il Tolosa e diventerà il nuovo direttore generale e tecnico della Juventus. Al suo fianco dovrebbero lavorare il nuovo direttore sportivo, Tognozzi e Giorgio Chiellini che si occuperà di fare da collante tra calciatori, squadra e dirigenza.

Juve, risoluzione consensuale con Cristiano Giuntoli

Non farà parte sicuramente del progetto Juventus del futuro, invece, Cristiano Giuntoli con cui è stato trovato un accordo per la risoluzione consensuale del contratto. L’ormai ex direttore tecnico paga due stagioni in cui non è stato bravo a gestire i rapporti umani, ma soprattutto errori in serie sul mercato, sia quello in entrata che quello in uscita.

Dopo e tante voci che avevano già dato per certo il suo addio, quindi, ora è arrivata anche l’ufficialità dell’addio di Cristiano Giuntoli alla Juventus, attraverso una nota ufficiale del club bianconero che ha ringraziato l’ex direttore sportivo del Napoli per il lavoro svolto in questi quasi due anni.