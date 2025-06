La Juventus alza l’offerta: pronti a fare follie per strapparlo al Napoli | A queste cifre non può dire di no

Sarà sfida tra il club bianconero e quello Campione d’Italia per uno dei grossi obiettivi di mercato di parecchie squadre.

I tifosi della Juventus dovranno farsene una ragione e accantonare definitivamente il sogno di rivedere Antonio Conte sulla panchina bianconera. Non è bastato, infatti, il corteggiamento incessante della società juventina, ma anche quello che molti sostenitori della Vecchia Signora consideravano un perdono pressoché totale dopo i fatti successi all’epoca dell’esperienza del tecnico leccese all’Inter.

Antonio Conte, infatti, dopo un’attenta riflessione, ma soprattutto dopo che sembrava praticamente certo il suo addio al Napoli ed il suo approdo alla Juventus, ha deciso di restare al timone del club partenopeo e di guidarlo anche in Champions League e dopo lo Scudetto conquistato nelle scorse settimane.

Il tecnico leccese potrà lavorare su una base di partenza pressoché già ben consolidata, ma soprattutto con ritrovate e rinnovate ambizioni che derivano da un mercato che in casa partenopea si annuncia scintillante. Praticamente è già definito l’acquisto di Kevin De Bruyne, centrocampista quasi 30enne svincolato dal Manchester City, ma la società azzurra non si fermerà al belga.

Nelle intenzioni di Aurelio De Laurentiis, che sono poi quelle che hanno convinto Antonio Conte a restare a Napoli, infatti, c’è la volontà di rinforzare la squadra in tutti i reparti del campo, utilizzando i soldi che sono entrati nelle casse dalla cessione di Kvarastkhelia, lo scorso gennaio, e quelli che entreranno dai proventi derivanti dalla prossima Champions League e dalla vendita di Victor Osimhen.

Mercato, la situazione di Osimhen

L’attaccante nigeriano rientrerà a Napoli dopo l’anno in prestito al Galatasaray in Turchia, ma non c’è margine per una sua permanenza. Sarà cessione, quindi, anche se la società azzurra spera di poter fare molto prima rispetto ad un anno fa, quando Osimhen fu ceduto soltanto a titolo temporaneo e a fine mercato perché mancavano gli acquirenti, o almeno quelli desiderati.

Al momento per il bomber ex Lille pare esserci il forte interesse dell’Al-Hilal, ma lui vorrebbe restare, o almeno provare a farlo, in Europa. In passato si è parlato anche di un interessamento della Juventus che però non intende sborsare la cifra chiesta da De Laurentiis per la cessione del ragazzo. Il fronte tra napoletani e bianconeri, però, resta aperto.

Mercato, Juve in vantaggio per David

Juve e Napoli, inoltre, continuano a sfidarsi per un altro obiettivo di mercato di entrambi. L’attaccante canadese del Lille, Jonathan David, infatti, si svincolerà dal club francese il prossimo 30 giugno e resta un calciatore molto conteso e appetibile da diversi club. Su di lui, infatti, ci sarebbe anche l’Inter, oltre ad altre importanti squadre europee, e il calciatore, con il suo entourage, sta valutando le varie proposte pervenute.

Tra queste sembra esserci sempre più forte quella della Juventus che continua a manifestare il suo interesse per il bomber canadese. Al momento, inoltre, il club bianconero sembra essere in pole e sta spingendo sull’acceleratore, mentre il Napoli pare essersi un attimo defilato in tal senso.