Lo riporta in Italia coi soldi di Reijnders | Tare, in Premier si può anche comprare: sì ai rossoneri dell’ex Serie A

Tare non perde tempo e coi soldi incassati dalla cessione di Reijnders riporta in Italia il giocatore. L’ex Serie A ha accettato il Milan.

Fuori dalle coppe europee a causa dell’ottavo posto rimediato nel campionato appena conclusosi e costretto a partire dai trentaduesimi di Coppa Italia, in cui affronterà il Bari, il Milan del direttore sportivo Igli Tare ha già iniziato a lavorare meticolosamente per la prossima stagione col chiaro intento di rendere quanto più competitiva possibile la squadra che dal prossimo 1 luglio obbedirà alle direttive di Massimiliano Allegri.

Richiamato sulla panchina rossonera a distanza di undici anni dall’esonero del gennaio 2014, il tecnico livornese sarà chiamato fin da subito all’arduo ma intrigante compito di rivitalizzare il Diavolo il quale, reduce da una stagione deludente in cui l’unica nota positiva è stata la vittoria della Supercoppa Italiana, dovrà lottare quasi obbligatoriamente per le vittorie di scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

La conquista del tricolore soprattutto, a distanza di quattro anni da quello messo in bacheca nel 2022 sotto la gestione di Stefano Pioli, dovrà essere il principale obiettivo dei rossoneri che, mai in lotta per la vetta della graduatoria nelle ultime tre annate, dovranno essere bravi ad alimentare costantemente il proprio desiderio di vittoria il quale, completamente assente quest’anno, sarà necessario non solo per ottenere il pass per la Champions League 2026-2027, ma anche per cucire finalmente sul petto quella tanto desiderata seconda stella.

La squadra, a tutt’oggi, è ovviamente ancora un cantiere a cielo aperto, ma la società, che nel frattempo ha venduto Reijnders al Manchester City per 70 milioni di euro, sta pianificando tutto nei minimi dettagli affinché quella 2025-2026 sia la stagione del riscatto. Tempo per fare bene tutto ce n’è in abbondanza, vedremo cosa ne verrà fuori nelle prossime settimane.

Reinvestire immediatamente

Ceduto, come detto, Reijnders la Manchester City per 70 milioni di euro, il Milan del patron, Gerry Cardinale, si prepara a reinvestire immediatamente i soldi incassati dalla cessione dell’olandese in Premier League per rinforzare la rosa da affidare a Massimiliano Allegri nelle prossime settimane.

Rosa, quella rossonera, della quale il direttore sportivo Tare conta di rinforzare innanzitutto il reparto difensivo mediante l’innesto di un giovane ma già esperto profilo che potrebbe sbarcare all’ombra rossonera della Madonnina nel corso dell’imminente sessione estiva di calciomercato che scatterà il prossimo 1 luglio.

Per uno che va in Premier, c’è uno che torna in Serie A

Venduto Reijnders al Manchester City, che ha versato nelle sue casse la bellezza di 70 milioni di euro, il Milan del direttore sportivo Tare è pronto a reinvestire parte dei soldi incassati dalla cessione dell’olandese in Inghilterra per acquistare, e quindi riportare in Serie A, Destiny Udogie.

Attualmente legato al Tottenham, col quale ha conquistato l’Europa League ai danni del Manchester United lo scorso 21 maggio, l‘ex Hellas Verona e Udinese potrebbe infatti vestire di rossonero la prossima stagione qualora gli Spurs dovessero accettare l’offerta da 40 milioni di euro, pronta a essere messa sul piatto dal club meneghino. Secondo la Gazzetta dello Sport, il classe 2002 di origini nigeriane è il principale obiettivo difensivo del Diavolo che, al momento davanti a Juve e Roma, si appresta a riportarlo in Italia a distanza di due anni dal suo trasferimento nel nord di Londra.