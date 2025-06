Chelsea, Bayern e non solo: lo vogliono tutti i top club | La Serie A perde un top player

Comincia ad infiammare il calciomercato e le trattative relative ad esso. Tanti top club sono sulle tracce di un calciatore del nostro campionato.

A causa del Mondiale per Club che si svolgerà tra il 14 giugno e il 13 luglio negli Stati Uniti, molti club europei, soprattutto quelli che dovranno disputare la competizione iridata, ma non solo, sono già alle prese con le prime trattative di calciomercato e con una sessione supplettiva che si è aperta lo scorso 1 giugno e andrà avanti fino al 10 di questo mese.

Poi, però, come sempre, dall’1 luglio, spazio alla classica sessione estiva che andrà avanti per due mesi ininterrottamente ed esattamente fino al prossimo 1 settembre. Ci sono squadre, però, come detto, che sono molto attive, anche del nostro campionato, ed hanno perfezionato, anche se non sempre in maniera ufficiale, già qualche operazione ufficiale.

L’Inter vice campione d’Europa, per esempio, ha già portato a casa il centrocampista croato Sucic e l’esterno d’attacco brasiliano Luis Henrique. Entrambi faranno parte della spedizione statunitense al Mondiale per Club. Molto attivo anche il Napoli che potrà contare ancora su Antonio Conte e su un progetto che ha portato al quarto Scudetto della storia azzurra.

Il tecnico leccese ripartirà da tutta l’esperienza, la classe e la bravura di Kevin De Bruyne che arriverà a Napoli a costo zero, dopo essersi svincolato dal Manchester City. Anche il nuovo Milan targato Igli Tare e Massimiliano Allegri sta già muovendo i primi passi in questa sessione supplementare di calciomercato, con la quasi ufficialità dell’arrivo di Luka Modric e l’addio praticamente ufficiale a Tijjani Reijnders che sarà un nuovo calciatore proprio dei citizens.

Mercato portieri, il Chelsea guarda in Italia

Anche se con volontà diverse da parte del nuovo tecnico, Max Allegri, poi, il Milan sta anche trattando le cessioni di Theo Hernandez e Mike Maignan. Il primo piace all’Al-Hilal in Arabia Saudita, ma lui per ora pare aver rifiutato la destinazione, mentre il secondo è fortemente seguito dal Chelsea, ma il nuovo allenatore rossonero vorrebbe puntare e ripartire dalla sua leadership e dal suo carisma.

Non c’è solo Maignan, però, nella lista della spesa del Chelsea per quel che riguarda i portieri. Il club londinese, infatti, guarda con attenzione sempre alla nostra Serie A ed esattamente a Roma per rinforzare la propria porta. Piace molto, infatti, anche Mile Svilar, estremo difensore giallorosso che è da poco stato nominato come il miglior portiere della Serie A nella stagione appena conclusa.

Mercato, Chelsea, Bayern Monaco e Milan su Svilar

Svilar, però, ha un contratto in scadenza con la Roma nel giugno 2027 e non guadagna le cifre che chiedono i suoi procuratori. Può andar via, quindi, se dovesse arrivare un’offerta importante al club capitolino. Su di lui, come detto, c’è il Chelsea che vuole a tutti i costi un portiere affidabile, ma non solo.

L’ex estremo difensore del Benfica, infatti, piace molto anche al Bayern Monaco, che deve pensare al dopo Neuer, e allo stesso Milan che dovrà cominciare a guardarsi attorno qualora dovesse perdere Mike Maignan e si trovasse nella necessità impellente di doverlo sostituire.