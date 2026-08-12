Serpente trovato sotto una branda in un ospedale di Andújar

Un serpente è stato trovato sotto una branda in un ospedale di Andújar, con personale e guardie forestali che investigano

Un serpente è stato trovato sotto una branda nell’area di degenza del Hospital Alto Guadalquivir di Andújar, in provincia di Jaén, causando un controllo delle installazioni per verificare come l’animale potesse essere entrato nell’ospedale. L’episodio si è verificato durante il fine settimana scorso, quando un dipendente ha notato la presenza del rettile. L’animale, non pericoloso, è stato rimosso insieme a personale di sicurezza e agenti del Servizio di Protezione della Naturaleza della Guardia Civil (Seprona).

Un episodio simile due settimane prima

Secondo fonti sindicali e familiari di pazienti, non si tratta del primo caso in cui un serpente è stato trovato all’interno dell’ospedale. Due settimane prima, un altro esemplare era stato localizzato, ma in quel caso non è stato attivato alcun protocollo specifico e l’animale è stato rimosso direttamente dal personale di sicurezza. L’assenza di un intervento istituzionale ha sollevato alcune preoccupazioni, ma le fonti confermano che la serpente non rappresentava un rischio per i pazienti. Le autorità locali, in collaborazione con la Delegazione di Sanità e l’ente ambientale, stanno indagando sulle possibili vie di accesso del serpente all’interno dell’ospedale. Secondo le fonti, i cortili dell’ospedale ospitano diverse specie di serpenti, e una delle ipotesi in esame è che l’animale potesse entrare nell’edificio da quelle aree e proseguire fino alle camere. L’obiettivo delle indagini è determinare le cause dell’ingresso e adottare misure preventive per evitare futuri episodi.

Le misure adottate per garantire la sicurezza

La Delegazione di Sanità ha rassicurato che si tratta di una situazione isolata e che la serpente non ha causato danni né incidenti. L’animale, non pericoloso, è stato rimosso senza alcun rischio per i pazienti. L’obiettivo delle indagini è determinare come l’animale sia entrato nell’ospedale e adottare misure per evitare che si verifichino episodi simili in futuro. Le autorità stanno valutando se siano necessari interventi aggiuntivi per migliorare la sicurezza. La presenza di rettili nell’area esterna dell’ospedale potrebbe essere legata a fattori ambientali o alla manutenzione delle aree verdi. Le fonti sottolineano che, nonostante l’episodio abbia suscitato preoccupazione, la serpente non ha causato danni né incidenti. La Delegazione di Sanità ha rassicurato che la situazione è sotto controllo.

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Episodio di serpente in ospedale a Andújar

Collaborazione tra sanità e servizi ambientali

Indagini per prevenire futuri accessi di animali

Le autorità stanno valutando se siano necessari interventi aggiuntivi per migliorare la sicurezza e prevenire futuri accessi di animali. L’episodio ha suscitato interesse tra i cittadini e i dipendenti, ma le fonti rassicurano che la situazione è sotto controllo e che non ci sono rischi per la salute pubblica.