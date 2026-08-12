Jenna Ortega, attrice di “Miércoles”, svela un passato segreto: “Non ho mai chiesto niente durante le riprese”

Jenna Ortega, attrice di Miércoles, appare diversa in una recente intervista, suscitando preoccupazioni tra i fan

Jenna Ortega, attrice statunitense con radici messicane, ha suscitato l’attenzione dei suoi fan per un presunto cambiamento fisico avvenuto negli ultimi mesi. Dopo l’uscita di una recente intervista alla rivista Esquire, i follower hanno notato una differenza tra le immagini pubblicate nel 2025 e quelle del 2026, suscitando domande e commenti su cosa possa essersi veramente verificato. La reazione dei fan è stata immediata e preoccupata: “¿Qué demonios le pasó a Jenna Ortega?”, si chiedono alcuni, cercando una spiegazione al cambiamento apparente.

Un passato segreto: alimentazione e idratazione

La stessa attrice ha svelato durante l’intervista un comportamento dannoso che aveva seguito durante i primi anni di carriera. “Non ho mai chiesto niente durante le riprese”, ha detto, rivelando un’abitudine dannosa che ha potuto influire sul suo stato fisico. “Potevo passarmi l’intero giorno senza bere né mangiare, perché non volevo disturbare nessuno”, ha spiegato, ammettendo che questa pratica era un errore per la sua salute. Ortega ha anche parlato del suo percorso professionale, ricordando come fosse stata motivata fin da bambina a diventare attrice. “A sette anni ho detto che volevo fare questo”, ha ricordato, aggiungendo che i suoi genitori avevano riso quando le avevano rivelato il suo sogno. “Ma è stato l’inizio di tutto”, ha sottolineato, rivelando come la sua determinazione l’avesse portata a non smettere mai.

Un’esperienza di successo e un’autovalutazione critica

La fama di Jenna Ortega è iniziata con la serie Stuck in the Middle, in onda su Disney Channel nel 2016, quando aveva solo 13 anni. L’esperienza le ha dato una notorietà che ha portato a ruoli sempre più importanti, tra cui il ruolo di Miércoles Adams nella serie Miércoles. Tuttavia, durante l’intervista, ha anche riconosciuto di aver commesso errori nel corso degli anni. “Ora vedo più imprecisioni che da bambina”, ha detto, ammettendo che la sua attenzione era stata diversa quando era più giovane.

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Ortega ha anche parlato del suo rapporto con la fama e con la sua carriera, rivelando come il successo abbia portato con sé nuove sfide. “Non ho mai smesso di credere in me stessa”, ha detto, ma ha anche riconosciuto che il suo passato ha lasciato tracce che oggi potrebbero influire sul suo aspetto fisico. “Forse quel fuoco che avevo da bambina è ancora lì, ma adesso lo vedo con occhi diversi”, ha concluso.

Nonostante le preoccupazioni dei fan, Ortega ha cercato di spiegare il cambiamento fisico con fattori esterni come il maquillaggio, l’illuminazione e l’angolazione della fotografia. Tuttavia, la sua confessione su un’abitudine dannosa ha suscitato un dibattito tra i follower, che hanno iniziato a chiedersi se il suo aspetto sia davvero cambiato o se si tratti semplicemente di una percezione distorta. La sua storia, però, rimane un esempio di come la carriera e la fama possano portare con sé sfide non solo professionali, ma anche personali.