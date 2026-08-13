Unico McLaren F1 GTR con decorazione Pop Art vende a subasta per oltre 30 milioni di euro

Unico McLaren F1 GTR con decorazione Pop Art vende a subasta per oltre 30 milioni di euro. Costruito nel dicembre 1995, il veicolo è uno dei nove esemplari prodotti sotto specifica 1996, la versione più veloce e desiderata del linage GTR. Il modello è stato proprietà di Nick Mason, batterista dei Pink Floyd e collezionista di auto, e ora è in vendita da RM Sotheby’s a Monterey il 15 agosto 2026. La sua rarità, la sua storia e la sua iconicità lo rendono uno dei pezzi più ambiti del mondo del collezionismo automobilistico.

Unico esemplare con decorazione Pop Art

Il McLaren F1 GTR 10R è l’unico esemplare prodotto con la decorazione Pop Art di fabbrica, un’identità visiva unica che lo rende riconoscibile tra i modelli. Questa caratteristica, insieme alla sua storia e alla sua rarità, ha reso il veicolo uno dei più ambiti nel mondo del collezionismo automobilistico. Il design, ispirato alla cultura pop e alla musica, è stato creato in collaborazione con il famoso studio Hipgnosis, noto per la copertina di “The Dark Side of the Moon” dei Pink Floyd.

Il coche ha vissuto momenti significativi, come la sua partecipazione al Gran Premio di Le Mans nel 1995, dove ha contribuito a consolidare la reputazione del modello. Dopo la sua vittoria, il veicolo è stato convertito per l’uso stradale e matricolato come K40 MCL nel 1999. Negli anni successivi, ha partecipato a eventi importanti, come il Rétromobile di París e il Festival di Velocità di Goodwood, dimostrando la sua versatilità e la sua importanza nel mondo del collezionismo.

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Un record in vista

La subasta del 15 agosto 2026 a Monterey rappresenta un’occasione unica per chi desidera possedere un pezzo di storia automobilistica. RM Sotheby’s ha fissato un range di valutazione superiore ai 30 milioni di euro, senza un tetto definito, un formato comune per le subaste di veicoli di alto valore. Il record attuale per un McLaren F1 in subasta è detenuto da un esemplare del 1994, venduto a circa 21,9 milioni di euro a Abu Dhabi nel 2025.

Se il 10R raggiungerà la stima di RM Sotheby’s, il record sarà superato di oltre 8 milioni di euro, un risultato che potrebbe riscrivere la storia del collezionismo automobilistico. Il veicolo, con la sua combinazione di prestazioni, rarità e storia, rappresenta un’opportunità unica per chiunque sia interessato a possedere un’auto di eccezionale valore e significato. La sua vendita segnerà un momento importante per il mondo delle subaste e per la cultura automobilistica internazionale.

Il legame tra il coche e Nick Mason è profondo e culturale. Mason, membro fondatore dei Pink Floyd, ha avuto la possibilità di vivere personalmente l’esperienza di guidare un’auto così iconica. La scelta di acquistare il McLaren F1 GTR riflette una passione per l’arte e la musica, due ambiti in cui il Pink Floyd ha lasciato un’impronta indelebile. Il veicolo è stato mantenuto in condizioni ottimali. Il coche ha sempre ricevuto la manutenzione più rigorosa, con l’intervento di esperti come Paul e Dean Lanzante, noti per la loro competenza nel settore. Questo ha garantito che il veicolo rimanesse in perfetto stato, anche dopo eventi come l’incidente in un campo di trigo e le diverse restaurazioni necessarie.

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