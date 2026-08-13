Oliver Bearman sminuisce Kimi Antonelli: “Dormo tranquillo, ho sempre vinto contro di lui”

Oliver Bearman parla di Kimi Antonelli, sottolineando i suoi successi nelle categorie giovanili

Oliver Bearman, pilota della Mercedes e compagno di squadra di Kimi Antonelli nella Prema, ha espresso una fiducia ferma nella sua capacità di primeggiare, nonostante la leadership del finlandese nella Formula 1. Secondo quanto riportato, Bearman ha sottolineato i suoi buoni risultati ottenuti contro Antonelli nelle categorie giovanili. “Dormo tranquillo: nelle categorie giovanili ottenevo buoni risultati contro di lui”, ha detto Bearman in un’intervista al podcast ufficiale della F1 Beyond The Grid.

Un rapporto di competizione e rispetto

Il rapporto tra Bearman e Antonelli, che si sono conosciuti in F2, è stato descritto come un’esperienza di confronto tra due piloti con background diversi. “In realtà, parlando con Kimi, ci dicevamo che quando correvamo in F2 io ero il britannico che stava con una squadra italiana e lui era l’italiano con una squadra britannica”, ha ricordato Bearman. Questo contesto ha creato un ambiente di competizione ma anche di rispetto reciproco, che si è mantenuto anche nel passaggio alla Formula 1.

Nonostante la sua posizione di vantaggio, Bearman ha sottolineato che non ha fretta di vincere. “Questo mi dimostra che ho le carte in regola, perché ho corso contro di loro durante tutta la mia carriera nelle categorie giovanili e ho sempre ottenuto risultati positivi. Quindi questo mi dice che è solo questione di tempo. Non ho fretta, ma quando avrò la macchina che può vincere le gare, vincerò le gare”, ha concluso.

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Le prestazioni di Kimi Antonelli e la fiducia di Bearman

Kimi Antonelli, leader della classifica generale con sei vittorie e un vantaggio di cinquanta punti su Lewis Hamilton, ha dimostrato un ruolino di marcia stratosferico. Bearman, pur riconoscendo il talento del suo compagno, ha espresso la sua fiducia nei confronti dei rivali. “Ho una grande fiducia da questo punto di vista ed è probabilmente per questo che riesco a dormire sonni tranquilli sapendo che Kimi e pure Isack [Hadjar], sono ragazzi che stanno ottenendo risultati incredibili con macchine altrettanto veloci”, ha affermato.

Bearman ha ribadito la sua convinzione di possedere le qualità necessarie per primeggiare. Il britannico, in un’intervista rilasciata al podcast ufficiale della F1 Beyond The Grid, ha sottolineato che i suoi buoni risultati contro Antonelli nelle categorie giovanili lo hanno preparato a competere a livello di Formula 1. “Questo mi dimostra che ho le carte in regola, perché ho corso contro di lui durante tutta la mia carriera e ho sempre ottenuto risultati positivi”, ha concluso. La situazione nella Formula 1 2026 sembra essere in continua evoluzione, con Antonelli che si conferma come uno dei principali protagonisti. Tuttavia, Bearman, con la sua esperienza e la sua capacità di competere, rimane un pilota da tenere d’occhio, nonostante le sue dichiarazioni di fiducia nei confronti dei propri avversari.

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