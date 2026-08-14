Squadra ciclistica Burgos Burpellet BH annuncia l’arrivo di Caicedo, ex campione del Giro

Un nuovo arrivo per il Burgos Burpellet BH

Il Burgos Burpellet BH ha annunciato l’arrivo del ciclista ecuadoriano Jonathan Klever Caicedo, un corridore con una lunga e vittoriosa carriera nel ciclismo professionale. Caicedo, 33 anni, è noto per aver vinto una tappa del Giro d’Italia nel 2020 e per la sua capacità di competere in grandi gare. La sua esperienza e la sua capacità di vincere lo hanno reso un’aggiunta importante per la squadra, che mira a rafforzare la sua posizione nel mondo del ciclismo professionale.

Caicedo ha dimostrato durante questa stagione di mantenere un alto livello di prestazioni, conquistando il titolo nazionale di contrarreliquias e la classifica generale del Tour of Magnificent Qinghai, una prova di categoria 2.Pro. Questi risultati hanno confermato la sua capacità di competere a livello internazionale e di portare successi alla squadra. La sua esperienza in gare di tre settimane e la sua conoscenza del WorldTour lo rendono un elemento chiave per il Burgos Burpellet BH.

La sua vittoria al Giro d’Italia nel 2020 è un punto di riferimento per la sua carriera.

Nel 2020, Caicedo ha vinto la terza tappa del Giro d’Italia, con una vittoria solitaria a Catania. Questo risultato ha messo in luce la sua capacità di competere in gare di alto livello e di mantenere un buon rendimento anche in condizioni difficili. La sua vittoria è stata un momento di riconoscimento internazionale e ha confermato la sua posizione tra i migliori corridori del ciclismo professionale.

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Caicedo ha anche partecipato a diverse gare di grande prestigio, tra cui otto grandi gare, cinque Giros d’Italia e tre Vuelta a España. Ha militato nel WorldTour tra il 2019 e il 2023, con l’EF Education-EasyPost, e ha continuato a competere in squadre continentali dopo il suo ritiro. La sua carriera è stata segnata da vittorie e prestazioni di alto livello, che lo hanno reso un’aggiunta di valore per il Burgos Burpellet BH.

La continuità e le nuove opportunità per i giocatori

Il Burgos Burpellet BH ha anche annunciato l’estensione dei contratti di diversi giocatori chiave. Mario Aparicio resterà con la squadra fino al 2027, mentre José Luis Faura e Lorenzo Quartucci firmeranno fino al 2028. Sinuhé Fernández, invece, resterà fino al 2027. Queste decisioni rafforzano la continuità della squadra e la sua capacità di competere a lungo termine.

La squadra ha anche sottolineato l’importanza di Caicedo per il suo know-how e la sua capacità di portare risultati. A 33 anni, Caicedo è un corridore con esperienza e capacità di vincere, che può contribuire significativamente al successo del Burgos Burpellet BH. La sua partecipazione al WorldTour e la sua esperienza in gare di tre settimane lo rendono un elemento chiave per la squadra.

Il Burgos Burpellet BH mira a un futuro di successi e continuità.

La squadra ha espresso la sua soddisfazione per l’arrivo di Caicedo e per le estensioni dei contratti dei giocatori chiave. Queste decisioni riflettono l’impegno del Burgos Burpellet BH a costruire una squadra competitiva e a mantenere una presenza costante nel ciclismo professionale. La squadra si prepara a nuove sfide e a nuovi successi, grazie all’esperienza e alla capacità di Caicedo e dei suoi compagni di squadra.