Lucrezia Stefanini sfrutta ritiro di Cocciaretto e vince a Cincinnati

Giocatrice italiana Lucrezia Stefanini vince contro Cocciaretto a Cincinnati, ritiro dell’avversaria permette il passaggio al secondo turno

Lucrezia Stefanini, numero 144 del ranking WTA, ha vinto il primo turno del torneo di Cincinnati 2026 grazie al ritiro di Elisabetta Cocciaretto, che ha abbandonato la partita sul 5-3 a proprio favore dopo quarantuno minuti. La marchigiana, in campo per la seconda volta dopo un infortunio al ginocchio, ha sfruttato l’uscita della connazionale per raggiungere i trentaduesimi di finale, dove affronterà Marie Bouzkova, testa di serie numero ventidue. La vittoria di Stefanini è arrivata dopo un match intenso, in cui la giocatrice ha annullato tre palle break e ha forzato l’errore della rivale con un gran rovescio lungolinea.

Un match segnato da tensione e momenti di crisi

Nel corso del match, Cocciaretto ha tentato più volte di rimontare, ma non è riuscita a sfruttare le quattro palle break che si è procurata nel settimo gioco. Dopo il 4-3 a favore di Stefanini, la giocatrice ha chiesto l’intervento del medico per la misurazione della pressione e per un ginocchio che sembra continuare a dare noie. La situazione non si è migliorata, tanto che Cocciaretto ha deciso di alzare bandiera bianca, consegnando la vittoria alla rivale. La decisione ha permesso a Stefanini di avanzare al secondo turno, raccogliendo punti importanti in classifica.

La partita ha visto un momento di tensione elevata, con Cocciaretto che ha tentato di rimontare ma non ha trovato la giusta reazione.

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Stefanini ha aperto con un rapido turno di battuta, stabilendo subito un vantaggio. Dopo aver annullato la possibilità dello 0-2, la marchigiana ha lasciato partire un gran rovescio lungolinea che ha forzato l’errore della rivale per l’1-1. Il duello ha proseguito nel rispetto dei turni di battuta, anche se la numero 60 WTA ha dovuto annullare tre palle break. La vittoria di Stefanini è stata una prova di resistenza e di capacità di rimontare dopo un infortunio che ha messo a repentaglio la sua partecipazione al torneo.

Un ritiro che ha cambiato il corso del match

Il ritiro di Cocciaretto ha rappresentato una svolta decisiva nel match, permettendo a Stefanini di portare a casa la vittoria. La giocatrice, che ha rientrato in campo dopo un periodo di inattività, ha dimostrato di essere in grado di affrontare un torneo di alto livello. La sua vittoria al primo turno di Cincinnati 2026 è un passo importante verso i trentaduesimi di finale, dove affronterà una testa di serie di alto calibro.

La decisione di Cocciaretto di ritirarsi ha permesso a Stefanini di vincere senza ulteriori sforzi, aprendole la strada al secondo turno.

La partita ha visto un’azione intensa e un’attenzione costante da parte di entrambe le giocatrici. La marchigiana ha dimostrato di essere in forma, anche se ha dovuto affrontare un infortunio che ha limitato le sue possibilità. La vittoria di Stefanini è un segnale positivo per il suo ritorno in campo e per la sua preparazione per i prossimi turni del torneo.