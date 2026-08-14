Real Madrid cerca di portare a Madrid Lester Quiñones, talento dominicano in NBA

Real Madrid cerca di portare a Madrid Lester Quiñones, talento dominico in NBA

Il Real Madrid ha riacceso la pista di Lester Quiñones, talento dominicano in NBA, dopo due settimane di contatti con il suo manager. L’interesse del club spagnolo per il giocatore, che potrebbe firmare in Spagna, è emerso attraverso dichiarazioni del responsabile della selezione dominicana, che ha sottolineato come l’attaccante “posiblemente stia firmando in Spagna”. L’annuncio arriva in un momento in cui il club ha già annunciato l’arrivo di Max Shulga e attende l’ufficializzazione di Olivier Sarr e Damian Jones.

Un talento con esperienza NBA

Lester Quiñones, nato in Dominica e di origine statunitense, ha giocato in NBA per squadre come Golden State Warriors, New Orleans Pelicans e Philadelphia 76ers, accumulando 54 partite. La sua carriera ha visto un incremento delle prestazioni, con un record di almeno 20 punti per partita nelle ultime stagioni in G-League. La sua ultima stagione in NBA, 24/25, ha visto un miglioramento con i Pelicans, dove ha segnato 8,6 punti e dato 2,6 assist in 18 minuti di gioco.

Un’estate in Cina e un futuro in Spagna

Dopo la stagione NBA, Quiñones ha giocato in Cina con il Qingdao DoubleStar, dove ha segnato 22,5 punti e recuperato 4,5 rimbalzi in due partite, nonostante un tasso di successo in triple del 18%. Il suo talento e l’esperienza acquisita lo rendono un’opzione interessante per il Real Madrid, che cerca di rafforzare la sua squadra in vista della prossima stagione. La sua nazionalità dominicana lo rende un giocatore non extracomunitario, un aspetto che ha ridotto la concorrenza per un posto in squadra.

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Il Real Madrid, dopo un periodo di inattività, ha ripreso i movimenti con l’arrivo di Pedro Martínez come nuovo allenatore e con i nuovi arrivi di Jaime Pradilla, Mikael Jantunen e Timothé Luwawu-Cabarrot. L’interesse per Quiñones si aggiunge a questa ristrutturazione, con l’obiettivo di rafforzare la posizione di attacco. Il giocatore, che ha giocato anche in G-League, potrebbe diventare un elemento chiave per il club spagnolo, soprattutto se si confermerà il suo interesse per la Spagna.

Il talento dominicano potrebbe diventare un elemento chiave per il Real Madrid. Il giocatore, che ha giocato in diverse squadre NBA, ha dimostrato una crescita costante nel suo percorso. La sua ultima stagione in NBA ha visto un miglioramento progressivo, con un aumento del numero di punti segnati e un miglior rendimento in campo. La sua esperienza in G-League ha contribuito a consolidare le sue capacità, rendendolo un’opzione di interesse per squadre di alto livello. La sua nazionalità dominicana lo rende un giocatore non extracomunitario, un aspetto che ha ridotto la concorrenza per un posto in squadra. Il Real Madrid, con un piano di rafforzamento, potrebbe chiudere questa trattativa per portare a Madrid un talento con esperienza e potenziale. La decisione finale sul suo futuro dipenderà dall’ufficializzazione del contratto e dal proseguimento della stagione in Puerto Rico da parte di Chuma Okeke e Damian Jones.

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