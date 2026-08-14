Jeff Bezos e altri investitori acquistano un terzo del Liverpool, un passo importante nel mondo del calcio

Jeff Bezos acquisisce un terzo del Liverpool, un passo strategico per il club

Jeff Bezos, fondatore di Amazon, ha acquistato un terzo delle azioni del Liverpool, un passo significativo nel mondo del calcio. L’operazione, condotta attraverso il gruppo 1892 Holdings, ha visto il Liverpool, proprietà della Fenway Sports Group, vendere un terzo delle sue quote. L’operazione, valutata tra i 5.000 e i 6.000 milioni di sterline, rappresenta un’importante svolta per il club inglese, che ha visto un incremento di valore storico.

Un investimento strategico per espandere la presenza internazionale

La decisione di vendere un terzo delle azioni al gruppo 1892 Holdings, guidato da Amit Bhatia, è stata giustificata dal valore strategico che i nuovi soci potrebbero apportare al club. L’obiettivo è espandere la presenza del Liverpool a livello internazionale, con un focus particolare sul mercato asiatico e sullo sviluppo tecnologico. Bezos, attraverso la sua società K5 Sports, entra nel settore del calcio per la prima volta, aprendo la porta a nuove opportunità per il club.

La Fenway Sports Group mantiene il controllo operativo e la maggioranza del capitale. Nonostante l’acquisto di un terzo delle azioni, la Fenway Sports Group, che ha acquisito il Liverpool nel 2010, mantiene il controllo operativo e la maggioranza del capitale. L’azienda ha spiegato che l’ingresso di nuovi soci non porterà a un aumento del budget per i trasferimenti, ma si concentrerà su una strategia di crescita a lungo termine. La vendita di un terzo delle azioni al gruppo 1892 Holdings, che include nomi di rilievo come Jeff Bezos e Eduardo Saverin, rappresenta un’importante svolta per il Liverpool. L’operazione, approvata dopo l’analisi regolatoria, ha visto l’ingresso di nuovi membri nel consiglio di amministrazione, tra cui Bryan Baum e Elaine Saverin. L’obiettivo è rafforzare la posizione del club a livello internazionale, sfruttando le risorse e le competenze dei nuovi soci.

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Il Liverpool ha registrato un fatturato record di 703 milioni di sterline nel 2024-25. L’ingresso di Bezos e dei suoi partner potrebbe aprire nuove opportunità per il club, anche se il controllo operativo rimane in mano alla Fenway Sports Group. L’operazione è un ulteriore passo nella strategia di crescita del Liverpool, che mira a consolidare la sua posizione nel mercato globale del calcio. La decisione di vendere un terzo delle azioni ha portato a un incremento del valore del Liverpool, che ha visto un’espansione significativa grazie alla ristrutturazione di Anfield e alla costruzione di nuove infrastrutture. L’ingresso di Bezos e dei suoi partner potrebbe aprire nuove opportunità per il club, anche se il controllo operativo rimane in mano alla Fenway Sports Group.