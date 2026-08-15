Maratona Europea 2026: Riva e Yaremchuk in scena, Italia in cerca di successi

Atleti italiani in maratona a Birmingham, Riva e Yaremchuk in campo, gara di atletica

La maratona degli Europei di Birmingham 2026 si presenta come un’occasione importante per l’Italia, che punta a confermare la sua tradizione di eccellenza nella specialità. Pietro Riva, uno dei migliori atleti azzurri, guida la squadra, mentre Sofiia Yaremchuk, la polacca, prova a fare la differenza tra le donne. La gara, che si svolgerà il 15 agosto 2026, rappresenta un momento cruciale per la squadra italiana, che ha già conquistato cinque ori, tre argenti e tre bronzi nel medagliere maschile. L’Italia, con la sua profondità e la sua capacità di gestire le distanze, cerca di ripetere i successi del passato e di lasciare un segno indelebile.

Un record di medaglie e una squadra in crescita

L’Italia si presenta a Birmingham con una squadra in crescita, pronta a sfidare le migliori atlete e atleti del continente. La squadra maschile, guidata da Pietro Riva, si appresta a confrontarsi con i migliori interpreti del circuito, tra cui i tedeschi Amanal Petros e Samuel Fitwi. La profondità del gruppo azzurro potrebbe diventare un fattore decisivo, soprattutto nella gestione dei chilometri iniziali e nella capacità di conservare energie per la parte conclusiva. Daniele Meucci, che torna a misurarsi con la distanza dopo dodici anni, è uno dei protagonisti della gara, con un ricordo particolare legato a Zurigo 2014.

La squadra azzurra sarà numerosa e, oltre a Riva e Meucci, comprenderà Xavier Chevrier, Badr Jaafari e Ahmed Ouhda. La profondità del quintetto può diventare importante in una prova nella quale la gestione dei chilometri iniziali e soprattutto la capacità di conservare energie per la parte conclusiva faranno inevitabilmente selezione. Il record dei Campionati di 2h09’51” di Koen Naert resiste da Berlino 2018, mentre il riferimento italiano è il 2h04’26” realizzato da Iliass Aouani a Tokyo nel marzo 2026.

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Yaremchuk, un’incognita ma una promessa

Per le donne, Sofiia Yaremchuk rappresenta una delle principali incognite della gara. La polacca, pur non avendo disputato maratone nel corso di questa stagione, detiene due primati nazionali: 2h23’16” in gara mista a Valencia nel 2023 e 2h23’14” nella prova riservata alle donne a Londra nel 2025. L’assenza di un riferimento recente sulla distanza renderà particolarmente interessante capire quale possa essere il suo livello a Birmingham. Una situazione simile riguarda Sofiia Yaremchuk, che non ha affrontato i 42,195 km nel 2026 ma resta la donna dei riferimenti cronometrici più importanti per il movimento italiano. Rebecca Lonedo arriva invece con indicazioni molto più fresche, grazie al grande personale ottenuto a Siviglia nel mese di febbraio. È una delle azzurre da osservare con maggiore attenzione, mentre Giovanna Epis porta in dote soprattutto una notevole affidabilità nei grandi appuntamenti: fu quinta nella maratona degli Europei di Monaco e ha ottenuto lo stesso piazzamento all’Europeo su strada di Lovanio.

La gara, però, non è priva di sfide. L’assenza per maternità della britannica Calli Hauger-Thackery, che avrebbe potuto rappresentare una delle principali candidate al successo, modifica ulteriormente una gara che appare aperta. Molto potrebbe dipendere dal ritmo imposto nella prima metà: una prova tattica allargherebbe sensibilmente il numero delle atlete in corsa per le medaglie, mentre una selezione immediata favorirebbe inevitabilmente chi possiede maggiore solidità cronometrica.

La maratona di Birmingham rappresenta un’occasione per l’Italia di lasciare il segno, confermando la sua posizione di leader nella specialità. L’Italia, con la sua tradizione e la sua capacità di innovare, punta a fare la differenza in una gara che promette di essere ricca di emozioni e di prestazioni eccezionali.