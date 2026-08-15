Atleti spagnoli cadono per errori nella consegna del testimone nei 4×100

Due errori nella consegna del testimone privano la Spagna della finale nei 4×100

La Spagna ha visto svanire le possibilità di raggiungere la finale nei 4×100 ai campionati europei a causa di due errori nella consegna del testimone. Sia nel relais femminile che nel maschile, i team spagnoli sono stati eliminati nelle serie dopo che i testimoni sono caduti nella fase finale. Questo ha messo fine a una gara in cui la squadra aveva mostrato buone prestazioni, ma si è rivelata fragile nei momenti decisivi.

La squadra femminile si presenta forte, ma fallisce nella consegna

La squadra femminile ha iniziato con un buon vantaggio, grazie a Ericka B. Maseras, che ha coperto i primi 100 metri e ha consegnato il testimone a Jael Bestué. La velocista ha mantenuto la posizione e ha superato Maribel Pérez, che ha commentato dopo la gara: «Stiamo facendo un gran lavoro, abbiamo allenato molto». Tuttavia, quando è arrivata la volta di Lucía Carrillo, la consegna del testimone è andata male. La velocista non è riuscita a passare il testimone a Carrillo, che è caduto e non ha più avuto possibilità di raggiungere la meta.

Il relais maschile si presenta in forma, ma si ferma alla fine

Anche il relais maschile ha iniziato con un buon momento. Jorge Hernández ha consegnato il testimone a Abel Jordán in modo efficace, permettendo alla squadra spagnola di stare in testa alla serie. Jordán ha poi passato il testimone ad Andoni Calbano, ma nella fase finale si è verificato un altro problema. Calbano ha tentato di consegnare il testimone a Crespí, ma il testimone è caduto, causando l’eliminazione della squadra.

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Un solo atleta spagnolo passa il turno nella gara di salto in lungo

Sebbene i relais siano stati un fallimento, la Spagna ha visto un successo in un’altra gara. Fátima Diame, medagliere mondiale in pista coperta, ha superato il turno nella gara di salto in lungo. Nonostante un inizio difficile, con un salto di 6,44 metri e un secondo tentativo nullo, Diame ha rischiato e ha ottenuto 6,65 metri, permettendole di raggiungere la finale. Le altre due atlete spagnole, Tessy Ebosele e Carmen Rosales, non hanno superato il limite, con risultati di 6,54 e 6,38 metri rispettivamente. La Spagna ha dimostrato capacità, ma ha avuto difficoltà nella gestione dei dettagli cruciali. La gara ha messo in luce la delicatezza del relais, dove un errore nella consegna può determinare il successo o il fallimento. Nonostante i problemi, la squadra spagnola ha mostrato una buona preparazione e una forte volontà di competere, come ha sottolineato Maribel Pérez. La prossima sfida per gli atleti spagnoli sarà nei prossimi eventi, dove sperano di ripetere le prestazioni positive.