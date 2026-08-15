Oviedo e Granada si fermano in pareggio

Due squadre di calcio si confrontano in un match senza gol, con un salvataggio decisivo

Oviedo e Granada hanno concluso il loro incontro senza trovare la via del goal, rimanendo a metà strada con un pareggio per 0-0. La partita, giocata in un clima intenso e coinvolgente, ha visto entrambe le squadre cercare di prendere il controllo del gioco, ma senza riuscire a concretizzare i loro attacchi. Il portiere Aarón Escandell ha svolto un ruolo decisivo, salvando il risultato con un intervento in extremis su un tiro di Alejandro Marqués. La squadra di casa, Oviedo, ha mostrato una buona intensità fin dal primo minuto, mentre il Granada ha preferito giocare più difensivo, cercando di attaccare a ripartenza e da posizione di punizione.

Un match intenso ma senza reti

La partita ha visto un andamento equilibrato, con entrambe le squadre che hanno cercato di prendere il controllo del gioco. Oviedo, con un gioco più diretto, ha provato a spostare il possesso palla, mentre Granada ha preferito giocare più difensivo, cercando di sfruttare le ripartenze. Nonostante l’intensità, non è arrivata una rete, con entrambe le squadre che hanno avuto occasioni, ma non sempre chiare. Il primo tempo si è chiuso senza goal, con entrambe le squadre che hanno mantenuto il loro approccio, senza cambiamenti significativi nella formazione.

Il Granada ha agitato per primo il vestuario, con l’ingresso di Pacul e Marqués che ha reso il gioco più verticale. Il match, però, non ha visto tanti goal, anche se le occasioni sono state numerose. La squadra di casa ha mantenuto un controllo costante, mentre i visitatori hanno cercato di sfruttare le ripartenze. La partita ha visto un’intensità elevata, ma senza un risultato netto.

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Un salvataggio decisivo nel finale

Nella seconda parte del match, il Granada ha accelerato i propri attacchi, cercando di trovare il vantaggio. Tuttavia, il portiere Aarón Escandell ha fatto la differenza, bloccando un tiro di Alejandro Marqués in una situazione di grande tensione. Questo intervento ha salvato il risultato, evitando un possibile vantaggio per i visitatori. La squadra di casa, pur non riuscendo a trovare il goal, ha mantenuto un controllo costante sul gioco, dimostrando una buona organizzazione difensiva e un attacco sempre più incisivo.

Il pareggio ha lasciato entrambe le squadre con un risultato che non soddisfa pienamente, ma che riflette un match equilibrato e combattivo. Oviedo e Granada si sono confrontate in un contesto di alta intensità, con un gioco che ha coinvolto gli spettatori, ma senza un risultato netto. La partita ha visto un’azione costante, con entrambe le squadre che hanno cercato di prendere il controllo, ma senza riuscire a concretizzare i loro attacchi. Il salvataggio di Escandell ha rappresentato un momento chiave, che ha deciso il risultato finale.

Oviedo 0 – 0 Granada

Salvataggio decisivo di Aarón Escandell

Partita senza reti ma intensa