Rodrigo Suárez vince la medaglia d’argento al Europeo paralímpico di judo

Rodrigo Suárez, atleta cieco, vince la medaglia d’argento al Europeo paralímpico di judo a Heidelberg

Il 15 agosto 2026, a Heidelberg, Rodrigo Suárez ha conquistato la medaglia d’argento al Campeonato de Europa de Judo Paralímpico, battuto in finale dall’azzurro Ilham Zakiyev. Il 20enne madrileño, che ha debuttato nel mondo del judo paralímpico nel 2025, ha scalato il podio continentale dopo aver vinto il bronzo all’Europeo di Tiblisi l’anno precedente. Suárez, cieco, ha vinto tutti i suoi combattimenti nel torneo, salvo la finale, in cui ha perso per ippon. La vittoria arriva dopo il bronzo al Grand Prix di Sao Paulo e la medaglia d’oro ai Giochi Europei della Juventud a Istanbul. Suárez, che parteciperà ai prossimi Juegos de Los Ángeles, ha dimostrato una crescita costante nel suo percorso sportivo.

Un percorso di successi in poco tempo

Il percorso di Rodrigo Suárez è stato estremamente rapido e ricco di successi. Dopo aver debuttato al Mundial di Astaná nel mese di maggio 2025, il judoka ha vinto la medaglia d’oro ai Giochi Europei della Juventud a Istanbul, dove ha vinto tutti i suoi combattimenti. Successivamente, ha conquistato il bronzo al Grand Prix di Sao Paulo e ha raggiunto il podio continentale a Heidelberg. La sua performance al Europeo di judo paralímpico ha confermato la sua crescita e la sua capacità di competere a livello internazionale. Suárez, che si è distinto per la sua tenacia e la sua tecnica, ha dimostrato di essere un atleta in grado di affrontare i migliori del mondo.

La sua carriera è un esempio di determinazione e successo.

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Un’esperienza di confronto e crescita

La finale del Europeo di judo paralímpico a Heidelberg ha rappresentato un momento cruciale per Rodrigo Suárez. Dopo aver vinto tutti i suoi precedenti combattimenti, il 20enne ha affrontato il campione azzurro Ilham Zakiyev, che lo ha battuto per ippon. Nonostante la sconfitta, Suárez ha dimostrato una grande professionalità e una grande capacità di resilienza. La medaglia d’argento è un riconoscimento importante per il suo percorso, che lo ha portato a scalare i podi in poco tempo. La sua partecipazione al Europeo è stata un passo importante verso i prossimi Juegos de Los Ángeles, dove spera di raggiungere nuovi traguardi.

La sua determinazione lo ha portato a raggiungere traguardi importanti. Il successo di Rodrigo Suárez non è solo un risultato personale, ma anche un simbolo di possibilità per gli atleti con disabilità. Il judoka cieco ha dimostrato che con determinazione e lavoro, è possibile competere a livello paralímpico e raggiungere traguardi importanti. La sua carriera, ancora in fase di sviluppo, ha già visto risultati significativi e si preannuncia promettente. Suárez, che ha già vinto medaglie in diversi contesti, continua a crescere e a migliorare, con l’obiettivo di raggiungere il successo più grande: la medaglia d’oro ai prossimi Juegos de Los Ángeles.

Medaglia d’argento al Europeo paralímpico di judo a Heidelberg

Debutto al Mundial di Astaná nel 2025

Vittoria d’oro ai Giochi Europei della Juventud a Istanbul

Partecipazione ai prossimi Juegos de Los Ángeles